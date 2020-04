Coronavirus, calciatore della Juventus nella bufera: “c’è chi può violare la legge…”

E’ ancora attivo il decreto che conferma l’obbligo per le persone di rimanere in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. Il divieto vale per tutti, anche per i calciatori. Per questo motivo ha fatto molto discutere una foto pubblicata sui social e che riguarda il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci. Compleanno in famiglia per il calciatore e a far discutere è stato lo scatto pubblicato dalla moglie dello juventino, c’è chi parla sui social di assembramento con nove persone riunite dietro una torta. L’immagine riguarda il 63esimo compleanno di Dino, il padre. “C’è chi può violare la legge…”, si legge su Twitter. La moglie del calciatore ha però voluto chiarire che non escono dal 7 marzo nemmeno per la spesa e che abitano nello stesso condominio con i genitori. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i messaggi.