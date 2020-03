Coronavirus, controlli al termoscanner prima di Lecce-Atalanta [FOTOGALLERY]

Lecce-Atalanta è l’unica partita di questo anomalo pomeriggio di Serie A. E anche al “Via del Mare” sono scattati i controlli per l’emergenza Coronavirus. Le porte aperte hanno allarmato e lo staff sanitario si è messo all’opera per controllare la temperatura corporea dei tifosi presenti a Lecce. Misurazioni capillari effettuate con il termoscanner prima del calcio d’inizio. In alto la FOTOGALLERY.