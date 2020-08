L’Inter vola in finale, i meme più divertenti dal web: dai ‘gufi’ alla coppia dei sogni [FOTO]

Partita al limite della perfezione dell’Inter. Grandissima prestazione della squadra di Antonio Conte, netto successo contro lo Shakhtar e 5-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La sfida non è mai stata in discussione, le prime reti sono state realizzate da Lautaro Martinez e D’Ambrosio. Nel secondo tempo il Toro ha chiuso definitivamente i conti, poi la doppietta di un devastante Lukaku. Adesso l’ultimo atto, nella sfida contro il Siviglia. Nel frattempo, subito dopo il fischio finale, sono arrivate le reazioni da parte dei social, su Instagram sono stati pubblicati come al solito tanti meme divertenti: dai ‘gufi’ in vista dell’ultimo atto fino alla coppia dei sogni Lautaro-Lukaku. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.