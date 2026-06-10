Chi sarà il Miglior Giovane dei Mondiali 2026? Da Yamal a O’Reilly, la Gen Z si prende il calcio

Il calcio mondiale è a un punto di svolta storico. I Mondiali 2026 rappresentano ufficialmente l’attesissimo “The Last Dance” per i giganti che hanno dominato gli ultimi vent’anni: campioni del calibro di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Edin Džeko e Neymar si preparano a salutare il palcoscenico più importante.

Ma la vera notizia è che il futuro è già qui. Questo è il Mondiale della Gen Z, una nuova ondata di fuoriclasse pronti a trasformarsi da talenti generazionali a icone pop globali. A tracciare la rotta ci hanno pensato gli esperti che hanno analizzato quote e profili per pronosticare chi conquisterà l’ambitissimo premio di Miglior Giovane del torneo.

Lamine Yamal: il fenomeno pop da record che trascina la Spagna

Il favorito assoluto non poteva che essere lui: Lamine Yamal. Il giovanissimo ragazzo di Rocafonda che non è più solo un calciatore, ma un vero e proprio fenomeno culturale.

Yamal incarna perfettamente la stella moderna: decine di milioni di follower, riflettori costantemente accesi sulla sua vita privata (comprese le recenti indiscrezioni sentimentali che lo legano all’influencer spagnola Inés García) e uno status da superstar che travalica i confini dello sport e della sua giovane età. Sul campo, Yamal è la speranza principale della Spagna per tornare sul tetto del mondo. La sua consacrazione a Miglior Giovane dei Mondiali 2026 è l’opzione più calda, quotata dagli esperti a 2,75.

Désiré Doué: l’antagonista perfetto e l’anti-personaggio che sfida il re

Se la storia di Yamal sembra scritta da un regista di Hollywood, la Coppa del Mondo ha già trovato l’antagonista perfetto (che abbiamo già descritto, in questo articolo, come colui che ha messo in ombra lo stesso Mbappé). Si chiama Désiré Doué (classe 2005) ed è quotato a 3,75. Già eletto Golden Boy Absolute Best 2025, il gioiello francese rappresenta l’esatto opposto mediatico del collega spagnolo. Mentre Yamal brilla sotto le luci della ribalta, Doué le schiva. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo riservato, maturo e focalizzato sul lavoro sul campo. Questo contrasto caratteriale, però, svanisce non appena toccato il pallone: in campo Doué diventa pura fantasia, tecnica e giocate spettacolari. Sarà lui la vera rivelazione in grado di ribaltare i pronostici?

I predestinati all’inseguimento: da Zaïre-Emery a Güler ed Endrick

La Francia non si affida solo a Doué. A quota 12,00 troviamo il suo compagno di squadra al PSG, Warren Zaïre-Emery. Un figlio d’arte che ha esordito in prima squadra a 16 anni e 4 mesi, e già capitano dell’Under 21 francese a 18. La sua solidità lo rende un candidato serissimo per la vittoria finale. Alla stessa quota (12,00) si posizionano altri due profili da brividi:

Arda Güler: per la Turchia guidata dall’Aeroplanino Vincenzo Montella, il talento turco che tutti chiamano il “Messi Turco” (anche se lui preferisce evitare paragoni ingombranti). Endrick: la nuova gemma del Brasile, pronto a incendiare il Mondiale con la sua potenza e sfrontatezza.

Nico O’Reilly: la favola operaia da Manchester ai Mondiali 2026

Se, infine, cercate la classica storia romantica da film sportivo, la risposta è Nico O’Reilly. Più staccato nelle quote (16,00), il talento inglese porta con sé il fascino delle origini popolari. Cresciuto a Collyhurst, quartiere difficile di Manchester, Nico ha tatuato sul braccio il prefisso telefonico della sua zona, un promemoria per non dimenticare mai da dove è partito. Dai gradoni dell’Etihad Stadium come tifoso fino allo spogliatoio del Manchester City sotto la guida di Pep Guardiola (che ha recentemente detto addio al club): la sua convocazione è già un traguardo, ma l’estate americana del 2026 potrebbe regalargli il capitolo più bello della sua vita e a noi uno spettacolo da non perdere per nessuna ragione…!