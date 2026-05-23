Guardiola lascia il Manchester City: ufficiale l’addio, spunta l’ipotesi Italia

Un terremoto emotivo e calcistico scuote l’Europa: Pep Guardiola lascia il Manchester City. Non è una semplice indiscrezione di mercato, ma una certezza ufficiale. Dopo 10 stagioni leggendarie, 20 trofei importanti (tra cui 6 Premier League e una Champions League) e una rivoluzione tattica che ha cambiato per sempre la storia del calcio, il tecnico catalano ha deciso di salutare la panchina dell’Etihad Stadium con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il congedo definitivo avverrà davanti al proprio pubblico nel match casalingo contro l’Aston Villa, nell’ultima giornata di un campionato che ha visto l’Arsenal già laurearsi campione d’Inghilterra. Un addio intriso di gratitudine, lacrime e rock ‘n’ roll.

Guardiola lascia il Manchester City: l’annuncio ufficiale e il nuovo ruolo nel City Football Group

La notizia della fine dell’era Guardiola al Manchester City è stata accompagnata da un comunicato che mitiga, almeno in parte, la fine di questo matrimonio perfetto. Pep non taglierà del tutto i ponti con il club: assumerà infatti il ruolo di Ambasciatore Globale per il City Football Group. In questa nuova veste societaria, l’allenatore catalano metterà la sua sconfinata competenza a disposizione dei vari club della galassia City, fornendo consulenza tecnica e lavorando a progetti e collaborazioni specifici. Sulla panchina dei Citizens, invece, il futuro sembra già tracciato: il successore designato per raccogliere questa eredità monumentale sarà, con ogni probabilità, l’italiano Enzo Maresca.

“Niente è eterno”: le commoventi parole d’addio di Pep Guardiola alla sua Manchester

Nelle sue dichiarazioni di commiato, Guardiola ha preferito non soffermarsi sulle motivazioni tecniche o personali del divorzio, concentrandosi sulla straordinaria connessione umana creata con la città.

“Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado. Non c’è una ragione precisa, ma dentro di me so che è il momento giusto. Niente è eterno. Se lo fosse, resterei qui. È eterno il sentimento, la gente, i ricordi, l’amore che ho per il mio Manchester City.”

Pep ha dipinto un ritratto commovente di Manchester, definendola una città costruita sul lavoro, sulla fatica, sulle fabbriche e sui sindacati, una mentalità che ha plasmato anche lo spirito delle sue squadre. Ha ricordato i momenti più bui, come le sconfitte a Bournemouth, ma soprattutto i drammi e i dolori personali in cui la comunità lo ha stretto in un abbraccio indimenticabile: dall’attentato alla Manchester Arena fino alla tragica perdita della madre durante la pandemia da Covid-19. Un addio che ha unito la poesia di Tony Walsh alla musica degli Oasis: “Ora che il mio tempo sta per finire, siate felici. Gli Oasis sono tornati. Noel aveva ragione: è stato fottutamente divertente”, ha concluso ricordando la sua prima intervista nel 2016 proprio con Noel Gallagher.

Il tributo del presidente Al Mubarak: un’evoluzione irreversibile per il calcio mondiale

Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha voluto omaggiare l’allenatore sottolineando il legame di totale onestà e fiducia che ha guidato questo decennio di successi, culminato negli ultimi mesi con le vittorie in Fa Cup e Carabao Cup. Secondo Al Mubarak, l’impatto di Guardiola va ben oltre la bacheca dei trofei: Pep ha portato a un’evoluzione irreversibile del club. Il suo approccio unico e la sua costante propensione a mettere in discussione le verità consolidate dello sport non hanno semplicemente migliorato il Manchester City, ma hanno elevato gli standard del calcio in generale.

Guardiola nuovo CT dell’Italia? Le quote dei bookmaker accendono il sogno azzurro

Se il futuro immediato del City si chiama Maresca, quale sarà il destino di Pep Guardiola? Subito dopo l’annuncio ufficiale, le speculazioni sul suo futuro sono esplose, toccando da vicino anche il calcio italiano. Con il tecnico catalano libero da impegni quotidiani, si fa largo l’ipotesi (già vagliata) di un’esperienza alla guida di una Nazionale, una soluzione che gli permetterebbe di allenare senza l’assillo della quotidianità tipica dei club. I bookmaker ci credono concretamente. Come riportato dalle agenzie di scommesse, la quota per Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana è crollata a 9,00. Sebbene la strada principale per la panchina azzurra veda favoriti i ritorni di Antonio Conte (quotato a 1,44) e Roberto Mancini (a 2,75), il profilo di Guardiola rappresenterebbe la rivoluzione totale e visionaria necessaria per rilanciare definitivamente un movimento calcistico italiano reduce dal trauma di tre mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali.