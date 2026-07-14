Clima infuocato ai Mondiali: l’Inghilterra accusa, “scelto l’arbitro preferito di Messi”! Intanto stasera Spagna-Francia

La tensione per le semifinali dei Mondiali 2026 ha ufficialmente superato il livello di guardia. Mentre gli appassionati di tutto il mondo si preparano a godersi lo spettacolo sul campo, fuori dal rettangolo di gioco è scoppiata una vera e propria tempesta mediatica. Nel mirino dei tabloid inglesi ci è finita l‘Argentina, accusata di ricevere “trattamenti di favore” nientemeno che dalla FIFA. L’ultimo capitolo di questa saga vede protagonista la designazione arbitrale per la supersfida di domani tra l’Albiceleste e la Nazionale dei Tre Leoni.

Il “caso” Ismail Elfath: l’ombra della MLS su Argentina-Inghilterra

A far saltare sulla sedia i media britannici è stata la scelta del fischietto per la semifinale di domani sera. La direzione di gara è stata affidata a Ismail Elfath, arbitro marocchino naturalizzato statunitense.

Perché questa scelta sta facendo discutere?

Il precedente in MLS: Elfath arbitra stabilmente nel massimo campionato americano, dove milita proprio Lionel Messi con l’Inter Miami.

L’accusa del Daily Mail: Il noto tabloid inglese non ha usato giri di parole, definendo Elfath come “l’arbitro preferito di Messi” e insinuando che la decisione del designatore Pierluigi Collina sia tutt’altro che casuale.

L’Inghilterra grida dunque al complotto, convinta che la vicinanza e la conoscenza pregressa tra la Pulce e il direttore di gara possa in qualche modo indirizzare il match di domani, dove Kane e compagni cercheranno la vendetta storica contro i campioni del mondo in carica.

Non è la prima volta: i veleni su Messi e le proteste dell’Egitto

Le accuse inglesi non nascono dal nulla, ma si inseriscono in un clima di sospetto che accompagna l’Argentina dall’inizio di questa rassegna iridata in Nord America.

Le polemiche sulle decisioni arbitrali a favore dei sudamericani sono state una costante di questo torneo. Il momento di massima tensione si è registrato durante il match contro l’Egitto, quando la nazionale africana ha protestato duramente per una serie di decisioni arbitrali ritenute totalmente ingiuste e sbilanciate a favore dell’Albiceleste.

Le insinuazioni di un “Mondiale disegnato su misura per far trionfare Messi” continuano a rincorrersi, e la designazione di Elfath ha solo gettato ulteriore benzina sul fuoco.

Stasera la prima semifinale: lo scontro Mbappé-Yamal

Mentre la tensione per domani sale alle stelle, il campo offre subito un antipasto da brividi. Stasera, alle ore 21:00 italiane, andrà in scena la prima attesissima semifinale: Spagna-Francia.

Una sfida stellare che vivrà su uno dei duelli più affascinanti del calcio moderno:

Lamine Yamal: Il prodigio spagnolo che sta incantando il mondo a suon di record di precocità.

Kylian Mbappé: Il leader della Francia, pronto a prendersi l’ennesima finale della sua carriera.

Un match imperdibile che decreterà la prima finalista, in attesa che domani sera il campo (e l’arbitro Elfath) decida chi tra il redivivo Harry Kane e l’eterno Lionel Messi si giocherà la Coppa del Mondo.