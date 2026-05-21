Corea del Nord nel Sud per un match storico: la diplomazia del calcio e il paradosso di Pyongyang

Il calcio possiede il potere unico di superare barriere che la diplomazia tradizionale non riesce nemmeno a scalfire. O almeno, il calcio contemporaneo sta affrontando la sfida più grande per preservare questo potere di neutralità. Gli occhi del mondo sono, infatti, puntati sull’Iran e sulle enormi complessità geopolitiche legate alla sua partecipazione ai Mondiali 2026 sul suolo degli Stati Uniti, visti i recenti e gravissimi conflitti tra i due Paesi. Nelle ultime ore, lo sport ha scritto una pagina destinata a rimanere nella storia: il club nordcoreano Naegohyang Women’s Football Club è atterrato in Corea del Sud per disputare la semifinale della AFC Women’s Champions League contro il Suwon FC. Non si trattava di una semplice partita di calcio femminile, ma della prima visita ufficiale di atleti di Pyongyang sul suolo di Seul dal lontano dicembre 2018. Un evento che ha letteralmente polverizzato i biglietti in pochissime ore, lasciando una domanda nell’aria: può un pallone che rotola aprire una nuova era di pace?

Una divisione lunga oltre settant’anni: i cenni storici delle due Coree

Per comprendere l’enorme portata di questo match, è necessario fare un passo indietro nel tempo. La separazione tra Corea del Nord e Corea del Sud affonda le sue radici alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, con la divisione della penisola lungo il 38° parallelo gestita da Stati Uniti e Unione Sovietica. Le tensioni sfociarono nella sanguinosa Guerra di Corea (1950-1953), terminata non con un trattato di pace, ma con un semplice armistizio. Da oltre settant’anni, la Zona Demilitarizzata (DMZ) separa due mondi speculari ma opposti, rendendo ogni singolo attraversamento del confine un evento di rilevanza geopolitica mondiale.

Corea del Nord e Corea del Sud oggi: tensioni geopolitiche e retorica ostile

L’arrivo della delegazione nordcoreana — composta da 27 calciatrici e 12 membri dello staff atterrati a Incheon via Pechino — ha assunto un significato ancor più profondo se inserito nell’attuale contesto politico. Soltanto qualche mese fa, infatti, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha formalmente definito la Corea del Sud come lo “Stato più ostile” per Pyongyang, ribadendo una rottura ideologica e giuridica dai toni totalizzanti. Eppure, proprio mentre i media governativi parlavano di trasformare i confini in “fortezze inespugnabili”, le ragazze del Naegohyang FC superavano quella stessa linea di demarcazione per correre dietro a un pallone.

Il Naegohyang FC vola in finale: cronaca di un match storico a Suwon

Sul campo, l’atmosfera è stata elettrizzante. Davanti a una tribuna stampa gremita all’inverosimile, l’allenatore del Naegohyang ha smorzato le domande dei cronisti politici con un laconico “penseremo solo al calcio”. E così è stato. Il club nordcoreano, alla sua prima storica apparizione nella AFC Women’s Champions League, ha superato il Suwon FC conquistando l’accesso alla finalissima di sabato contro le giapponesi del Tokyo Verdy Beleza. Ma il vero miracolo sportivo è avvenuto sugli spalti, dove un settore di tifoseria congiunto ha visto i supporter del Nord e del Sud esultare “insieme”, uniti dai colori e dall’amore per lo sport.

La diplomazia dello sport: i Mondiali 2026 e il futuro delle relazioni intercoreane

Il precedente storico più illustre risale alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang del 2018, quando le due nazioni sfilarono sotto un’unica bandiera. Da allora, il silenzio diplomatico è stato quasi assoluto. Secondo gli esperti del CSIS, lo sport rimane l’unico terreno in cui la Corea del Nord accetta di piegarsi alle regole internazionali. Molti tifosi si sono chiesti se questo miracolo potesse ripetersi ai prossimi Mondiali di calcio 2026, ma i verdetti del campo dicono di no, dato che solo la Corea del Sud ha strappato il pass per la fase finale del torneo, mentre la Corea del Nord è stata eliminata nei gironi di qualificazione asiatica. Non ci sarà dunque un derby intercoreano sul suolo americano, ma l’impresa delle ragazze del Naegohyang dimostra che la fiamma non si è spenta.

Il paradosso di Pyongyang: perché la Corea del Nord rispetta solo le regole dello sport?

C’è un dettaglio emerso dall’analisi del CSIS che lascia sbalorditi gli osservatori internazionali: com’è possibile che uno Stato che sfida apertamente le risoluzioni ONU sui test missilistici accetti poi di piegarsi, senza battere ciglio, ai regolamenti della FIFA o del Comitato Olimpico? La risposta risiede nella complessa geopolitica dello sport del regime di Pyongyang. Sotto la guida di Kim Jong Un, la Corea del Nord ha investito enormi risorse per diventare una “potenza sportiva”, utilizzando i successi sul campo come uno strumento di propaganda e di legittimazione interna. Tuttavia, per far sventolare la propria bandiera negli stadi di tutto il mondo, il Paese è costretto a giocare secondo le regole globali. Il paradosso più profondo sta proprio qui: Pyongyang accetta i codici sportivi internazionali perché le permettono di competere senza che questo suoni come una resa politica, ma l’illusione di questa “zona franca” si scontra violentemente con la realtà interna. Mentre le atlete giocano a viso aperto sul suolo di Seul, nei canali televisivi statali della Corea del Nord la propaganda impone la censura più totale: i volti delle giocatrici e dei giocatori sudcoreani che compiono azioni significative in campo vengono sistematicamente pixelati e oscurati.

Un tentativo quasi disperato di nascondere al proprio popolo il talento e l’umanità del “nemico”, dimostrando come il rispetto delle regole valga solo finché i riflettori del mondo sono accesi. Rispettare i codici internazionali, in quest’ottica, non è ancora un reale segno di distensione, ma una strategia precisa per mantenere aperto un unico, sottile canale con l’esterno, congelando la realtà non appena si torna tra le mura di casa.

Oltre i confini della propaganda: la speranza di pace tra le due Coree passa dal calcio

Al di là dei moduli tattici e dei verdetti del campo, l’immagine di atlete nordcoreane e sudcoreane che si affrontano rispettosamente non come “nemiche” ma come avversarie, lascia spazio a una profonda riflessione in chiave umana. In un momento storico in cui i canali istituzionali sono totalmente congelati, lo sport che ci piace – e che ci auguriamo di vedere presto anche sul suolo americano -, dimostra di saper parlare una lingua universale, fatta di rispetto e passioni comuni. La speranza è che i novanta minuti di Suwon non rimangano una parentesi isolata, ma possano trasformarsi in un piccolissimo, prezioso canale di comunicazione. Perché finché esisterà un campo da gioco su cui potersi confrontare pacificamente, la parola “pace” tra i due popoli della penisola coreana non potrà mai dirsi del tutto impossibile.