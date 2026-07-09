Erling Haaland: il “cyborg” dal cuore d’oro che ha commosso il web prima dei quarti di dinale

Il tabellone dei quarti di finale della Coppa del Mondo sta per infiammare i teleschermi di tutto il mondo in un weekend che si preannuncia leggendario. Si parte questa sera, alle ore 22:00 italiane, quando sul rettangolo verde Francia e Marocco si scontreranno per il primo posto in semifinale. Domani sera, alle 21:00, fari puntati sul big match tra Spagna e Belgio. Sabato, invece, toccherà finalmente alla Norvegia, che scenderà in campo per una notte che è già storia. Dopo ben 28 anni di astinenza, infatti, la nazionale scandinava non solo ha strappato il pass per la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo 2026, ma si è spinta fino ai quarti di finale. Un miracolo sportivo che ha un nome, un cognome e una presenza fisica straripante: Erling Haaland. Il bomber classe 2000 sta letteralmente dominando il torneo, ma l’impatto del “Cyborg” va ben oltre il terreno di gioco. In queste ore, mentre la tensione per il match sale alle stelle, Haaland sta dominando i feed di Instagram e TikTok per motivi che spaziano dal trend virale alla commozione più profonda.

Il re del feed e la “Haaland Song” che ha fatto impazzire gli algoritmi

Se avete aperto un social network nelle ultime settimane, vi sarete imbattuti nel tormentone del momento. I video di Haaland stanno mandando in tilt gli algoritmi di tutto il mondo. Il contrasto è ipnotico: da un lato giocate spaventose e gol da alieno, dall’altro le sue iconiche facce buffe e stravaganti. Il tutto, rigorosamente accompagnato in sottofondo dall’immancabile e ossessiva HAALAND SONG, diventata uno degli inni non ufficiali di questo Mondiale. A dispetto dei suoi 25 anni, Haaland trasmette in campo una calma e una maturità che incutono timore agli avversari. È diventata virale la sua postura d’attesa: una mano letteralmente appoggiata sul fianco, i movimenti lenti come se stesse passeggiando in campo, lo sguardo fisso, poi una graduale accelerata per intercettare la palla senza quasi bisogno di guardarla e infine, una cannonata assurda. Ne sa qualcosa il Brasile, che ha avuto modo di confrontarsi col vichingo Haaland nell’incredibile match che ha decretato l’eliminazione dei verdeoro e, con ogni probabilità, la parola fine all’ultimo “Last Dance” mondiale di Neymar.

Dal campo ai sentimenti: la sfida con Bellingham e la sedia per la compagna

Ma dietro la maschera del gigante spietato c’è un ragazzo dalla dolcezza disarmante. Per i compagni di squadra della Norvegia, Erling è una roccia, quasi un “tronco” indistruttibile su cui lanciarsi per celebrare ogni gol (occhio a non tirargli il codino per sbaglio però). Il destino, poi, si diverte a creare storie nella storia. I quarti di finale offriranno, infatti, un duello molto particolare: Haaland contro Jude Bellingham. Le immagini della loro amicizia e dei loro abbracci, che i due indossino la stessa maglia in campo o meno, stanno intasando i feed dei tifosi e delle tifose, pronti a vederli l’uno contro l’altro per un posto in semifinale. La dolcezza di Erling si riflette anche nella sua vita privata. Tra i video più condivisi che lo riguardano c’è quello in cui, il giocatore trascina una sedia direttamente in campo per far accomodare la sua giovane compagna durante i festeggiamenti di un post-partita. Un rispetto per gli affetti che si legge anche sulla sua schiena: sulla maglia da gioco, infatti, il campione ha voluto far stampare anche il cognome materno e non solo quello paterno (ereditato dal padre Alf-Inge, a sua volta ex calciatore della nazionale).

Tragedia a Jæren: il cuore d’oro di Erling per il piccolo Denis

Nelle ultime ore, però, un gesto extra-campo ha mostrato il lato più umano e profondo del fuoriclasse norvegese, legato a una tragedia che ha sconvolto la sua terra d’origine. Nel comune di Time, a Jæren (nella contea di Stavanger) – proprio i luoghi in cui Haaland è cresciuto e ha tirato i primi calci al pallone – un bambino di soli sei anni, Denis, ha perso la vita. Il piccolo è stato investito da un’auto in una tranquilla zona residenziale. A rendere l’incidente ancora più drammatico e inaccettabile è stata l’omissione di soccorso: il pirata della strada che lo ha ucciso non si è fermato, fuggendo via. In un Paese sicuro e civile come la Norvegia, un fatto del genere ha generato un’eco e un’indignazione senza precedenti. Denis era un bambino pieno di sogni. Amava follemente il calcio e il suo idolo assoluto era proprio Erling: andava sempre in giro indossando con orgoglio la casacca del Manchester City o quella della nazionale norvegese, ripetendo a tutti che da grande voleva diventare forte come lui. Non appena Haaland e la sua famiglia hanno appreso la straziante notizia dal proprio distretto d’origine, si sono attivati immediatamente. Dal ritiro della nazionale è partita una spedizione speciale diretta a casa del bambino: una maglia ufficiale di Erling accompagnata da una toccante lettera di condoglianze scritta a mano. A testimoniare il gesto, con il cuore spezzato ma pieno di gratitudine, è stato il padre di Denis, che ha voluto ringraziare pubblicamente il campione.

Tutto questo, ancora una volta, ci serve a ricordare che i giocatori che vediamo, amiamo e critichiamo in campo sono prima di tutto delle persone con mille sfaccettature. Nei quarti la Norvegia giocherà per il sogno di una semifinale storica e Haaland cercherà l’ennesimo gol da copertina; ma la sua vittoria più grande, in questo Mondiale, il Cyborg l’ha già conquistata fuori dal terreno di gioco, dimostrando che dietro i record e l’armatura da alieno batte il cuore di un uomo vero.