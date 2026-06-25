Il gran finale con il Gruppo A: Messico già sereno, battaglia per il secondo posto finisce con un miracolo inaspettato

Dopo il terzo turno del Gruppo B e del Gruppo C (che ha visto Qatar e Haiti definitivamente eliminati e Bosnia e Scozia ottenere il terzo posto del girone), hanno avuto luogo le sfide decisive del Gruppo A. Un raggruppamento che, a differenza dei precedenti, si presentava ai novanta minuti finali con una certezza assoluta in vetta e una vera e propria bagarre alle sue spalle per agguantare i biglietti rimanenti per la fase successiva del torneo. Prima del fischio d’inizio, la classifica mostrava una gerarchia ben delineata ma estremamente instabile dal secondo posto in giù.

La classifica del Gruppo A prima degli ultimi 90 minuti

Messico – 6 punti (2 vittorie) – Già Qualificato

Corea del Sud – 3 punti (1 vittoria, 1 sconfitta)

Repubblica Ceca – 1 punto (1 pareggio, 1 sconfitta)

Sudafrica – 1 punto (1 pareggio, 1 sconfitta)

Gli accoppiamenti e gli scenari: chi accompagna il Messico?

Con il Messico già forte dei suoi 6 punti e col pass per i sedicesimi già matematicamente in tasca grazie alle due vittorie nelle prime due giornate, i riflettori erano tutti puntati sulle avversarie. L’ultima giornata ha messo di fronte due sfide dal sapore totalmente diverso:

Repubblica Ceca vs Messico: Per i cechi, fermi a un solo punto, l’impresa era monumentale. Di fronte si trovavano la capolista del girone, ma con la speranza che un Messico già qualificato potesse concedersi un po’ di turnover. Per la Repubblica Ceca la vittoria era l’unico passaporto per sperare nel secondo posto o, almeno, nel ripescaggio.

Per i cechi, fermi a un solo punto, l’impresa era monumentale. Di fronte si trovavano la capolista del girone, ma con la speranza che un Messico già qualificato potesse concedersi un po’ di turnover. Sudafrica vs Corea del Sud: Un vero e proprio spareggio. La Corea del Sud partiva da una posizione di netto vantaggio a quota 3 punti: una vittoria avrebbe blindato il secondo posto senza fare calcoli. Il Sudafrica, invece, con un solo punto in bacheca, era obbligato a vincere e a segnare per scavalcare i coreani e sperare di continuare il proprio cammino mondiale.

Ecco la sezione finale con i risultati, i marcatori e i verdetti definitivi del Gruppo A, che va a chiudere il quadro completo della straordinaria giornata di ieri.

I verdetti del Gruppo A: Messico promosso a punteggio pieno, il Sudafrica fa il miracolo e sorpassa la Corea

Le ultime due sfide del Gruppo A hanno regalato il verdetto più sorprendente della serata. Se da un lato la corazzata del Messico ha confermato la propria legge spietata, dall’altro lo spareggio di Monterrey ha ribaltato completamente i pronostici della vigilia, regalando un finale da film.

Repubblica Ceca-Messico 0-3: la “Tricolor” non fa sconti e vola a punteggio pieno

Nessun calcolo e nessun turnover soft per il Messico, che davanti alla marea verde dello storico Stadio Azteca ha travolto la Repubblica Ceca con un rotondo 3-0. I cechi reggono un tempo, ma nella ripresa crollano sotto i colpi dei padroni di casa. A rompere l’equilibrio al 55′ ci pensa Chávez, che sblocca il match facendo esplodere l’Azteca. La Repubblica Ceca accusa il colpo e appena sei minuti dopo, al 61′, incassa il raddoppio firmato da Quiñones. Nel finale i cechi provano a gettarsi in avanti alla ricerca dell’orgoglio, ma in pieno recupero, al 90’+4, è Fidalgo a calare il definitivo tris. Con questo successo il Messico chiude il girone da rullo compressore a 9 punti, mentre la Repubblica Ceca saluta i Mondiali ferma a quota 1.

Sudafrica-Corea del Sud 1-0: Maseko firma l’Impresa, amaro in bocca per la Corea

Il vero dramma sportivo si è consumato allo Stadio Monterrey, dove il Sudafrica ha compiuto un autentico miracolo sportivo battendo la Corea del Sud per 1-0 e strappandole il pass qualificazione proprio sul più bello. La Corea del Sud, a cui sarebbe bastato anche un pareggio per passare come seconda, imposta una partita prudente, mentre il Sudafrica spinge fin dal primo minuto conscio di avere un solo risultato a disposizione. Lo sforzo dei sudafricani viene premiato al 63′: l’idolo locale Maseko trova il varco giusto e firma l’1-0. Nei restanti trenta minuti l’assalto disperato della Corea del Sud sbatte contro il muro difensivo dei Bafana Bafana. Il Sudafrica compie il sorpasso e vola a 4 punti, lasciando la Corea immobile a quota 3.

Classifica Finale Gruppo A

Messico – 9 punti (Qualificato) Sudafrica – 4 punti (Qualificato) Corea del Sud – 3 punti (In attesa degli altri gironi) Repubblica Ceca – 1 punto (Eliminato)

Annotazioni finali sul Gruppo A