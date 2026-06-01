L’Italia che non c’è: gli Azzurri tra Lussemburgo e Grecia per dimenticare il blackout Mondiale

Mentre i motori delle grandi potenze del calcio internazionale si stanno scaldando a pieno regime e manca sempre meno all’inizio dei tanto attesi Mondiali 2026, l’atmosfera attorno alla Nazionale Italiana vive di sentimenti contrastanti, sospesi tra la malinconia e il disperato bisogno di una totale rifondazione. Come abbiamo già approfondito nel precedente articolo dedicato alla fase amichevoli pre mondiale, i fari del pianeta calcistico si stanno accendendo sul torneo più prestigioso; un palcoscenico che, purtroppo, vedrà l’Italia ricoprire ancora una volta il ruolo di grande esclusa. Per la terza volta consecutiva, una dolorosa e incredibile debacle ai Playoff Mondiali ha sbarrato le porte agli Azzurri, lasciando ferite aperte che solo il tempo e un cambio di gestione drastico (auspicato dopo le elezioni Figc del 22 giugno) potranno provare a sanare. In questo singolare e amaro contesto, il calendario internazionale impone comunque alla nostra selezione di scendere in campo per onorare due impegni ufficiali: si parte mercoledì sera con la sfida Lussemburgo-Italia, per poi proseguire nel secondo test match che vedrà l’Italia opposta alla Grecia. Non si tratta di semplici passerelle, bensì di un passaggio obbligato e cruciale. L’imperativo categorico è mettersi alle spalle il fallimento e gettare immediatamente le fondamenta per costruire un nuovo ciclo, ripartendo interamente dai giovani e da forze fresche.

Lussemburgo-Italia, l’anno zero di Silvio Baldini: chi sono i 4 superstiti dell’ultimo disastro?

La transizione della panchina azzurra si apre con una guida d’emergenza dal sapore romantico e battagliero. Sarà infatti un’Italia “sperimentale” guidata dal ct a interim Silvio Baldini a calcare il rettangolo verde contro il Lussemburgo, in attesa che la federazione sciolga le riserve e proceda alla nomina ufficiale del nuovo tecnico titolare. Quella di Baldini è una missione di orgoglio e di pragmatismo: la Nazionale deve infatti difendere punti vitali in chiave ranking FIFA, un fattore tutt’altro che secondario per evitare futuri sorteggi-trappola. L’impresa di plasmare un gruppo coeso in pochissimi giorni appare però titanica, considerando che rispetto all’ultima sfortunata uscita ufficiale, passata alla storia come “disfatta di Zenica”, si contano appena quattro reduci nel gruppo dei convocati: Donnarumma, Pio Esposito, Palestra e Pisilli.

Tutto il resto è una pagina bianca da scrivere da zero, una rivoluzione che cancella il passato recente e costringe l’ambiente a guardare avanti con occhi totalmente nuovi.

Quote Lussemburgo-Italia: i bookmaker scelgono la prudenza, ecco il risultato esatto più frequente

Nonostante le vistose incognite legate alla totale rivoluzione dei convocati, i betting analyst mantengono la fiducia nella tradizione azzurra, pur manifestando una comprensibile cautela. La vittoria dell’Italia nei novanta minuti viene offerta a quota 1,60: segno evidente che, pur trattandosi di un cantiere aperto, il divario tecnico resta sensibile. Molto più redditizio il segno X per il pareggio, che sale a quota 4,00 (andando a replicare il risultato dell’ultimo precedente tra le due compagini risalente al 2014), mentre una clamorosa e inedita prima vittoria del Lussemburgo contro la storia azzurra è quotata a 5,75. Le proiezioni sul match indicano una sfida contratta: l’Under (meno di tre gol complessivi) è dato in netto vantaggio a 1,78 rispetto all’Over, proposto a 1,98. C’è però un dato storico che salta all’occhio degli appassionati di statistiche: guardando ai nove scontri diretti del passato, il risultato più frequente in assoluto è lo 0-2 a favore dell’Italia, un esito che per la sfida di mercoledì viene quotato a 6,50, mentre il remake del secondo 1-1 consecutivo sale a quota 7,50.

Totomarcatori e Fantacalcio: Francesco Camarda e Pio Esposito guidano la rivoluzione azzurra

La vera attrazione e il nucleo delle riflessioni umane e tecniche di questo nuovo corso risiede interamente nelle scelte offensive, dove i fari sono puntati sulla linea verde. Nelle gerarchie dei bookmaker per i potenziali marcatori del match, spicca in pole position il tandem dei sogni del calcio giovanile italiano. Da una parte troviamo Francesco Camarda, il giovanissimo e talentuoso centravanti di proprietà del Milan, che a dispetto della carta d’identità festeggia la sua primissima e suggestiva chiamata assoluta tra i “grandi” della Nazionale maggiore. Dall’altra c’è il bomber di proprietà dell’Inter, Pio Esposito, che detiene un piccolo ma significativo primato: è l’unico calciatore all’interno dell’intera lista dei convocati di Silvio Baldini ad aver già provato la gioia del gol con la maglia della Nazionale.

Le lavagne certificano questa staffetta generazionale quotando la firma sul match di entrambi i wonderkids alla stessa identica quota di 2,50. Subito dietro i due gioielli nostrani, la curiosità degli appassionati è catalizzata da Inacio, l’astro nascente del Borussia Dortmund, fresco di un prestigioso battesimo ravvivato dal suo primo gol ufficiale in Bundesliga; la marcatura del talento “tedesco” è fissata a quota 2,75. Sul fronte opposto, la difesa azzurra dovrà prestare massima attenzione alla coppia d’attacco del Lussemburgo composta da Favasuli e Muratovic, le cui reti sono offerte rispettivamente a 4,50 e 5 volte la posta scommessa. Non c’è più spazio per i rimpianti: mentre il countdown mondiale scorre per gli altri, per l’Italia il futuro comincia adesso.