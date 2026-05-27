Amichevoli pre-Mondiale 2026 in TV: calendario, criteri e l’intruso Italia

Il countdown è ormai agli sgoccioli. Manca sempre meno al fischio d’inizio del Mondiale di calcio 2026, l’attesissima rassegna iridata che accenderà i riflettori su Stati Uniti, Messico e Canada. La macchina organizzativa viaggia a pieno regime: abbiamo già ascoltato le note dell’inno ufficiale del Mondiale e conosciamo i dettagli della scaletta dell’half time show che accenderà la Finale. Eppure, mentre la febbre planetaria sale, c’è un fitto calendario di impegni che precede il calcio d’inizio: il mega programma delle amichevoli pre-Mondiale. Una domanda sorge spontanea tra i tifosi e gli appassionati: perché sottoporre i calciatori a ulteriori fatiche al termine di una stagione di club logorante? Le squadre non rischiano di arrivare spompate all’appuntamento più importante della loro carriera? Dietro a questi match si nasconde un mix strategico di chimica di squadra, logica geopolitica e dinamiche di mercato calcistico.

Calendario amichevoli Mondiali: dove vederle in TV e streaming

Per gli orfani del calcio dei club, il palinsesto televisivo offre una vera e propria scorpacciata di calcio internazionale. I match di preparazione saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con una copertura totale garantita anche dagli approfondimenti e gli highlights di Sky Sport 24. Il fitto calendario di partite pre-Mondiale prevede sfide di altissimo livello e test indicativi per le big:

Giovedì 28 maggio : Repubblica d’Irlanda-Qatar

: Repubblica d’Irlanda-Qatar Venerdì 29 maggio : Bosnia ( artefice della nostra disfatta a Zenica ) -Macedonia del Nord

: Bosnia ( ) -Macedonia del Nord Sabato 30 maggio : Scozia-Curaçao

Domenica 31 maggio : Svizzera-Giordania e Germania-Finlandia

Lunedì 1° giugno : La Turchia di Vincenzo Montella contro la Macedonia del Nord

Martedì 2 giugno : Croazia-Belgio e Galles-Ghana

Mercoledì 3 giugno : Olanda-Algeria e Italia-Lussemburgo

Giovedì 4 giugno : Francia-Costa D’Avorio

Venerdì 5 giugno : Ungheria-Finlandia

Sabato 6 giugno : Belgio-Tunisia, Portogallo-Cile, Inghilterra-Nuova Zelanda

Domenica 7 giugno : Liechtenstein-Cipro, Danimarca-Ucraina, Croazia-Slovenia e Grecia-Italia

Lunedì 8 giugno : Francia-Irlanda del Nord

Martedì 9 giugno : Ungheria-Kazakistan

Mercoledì 10 giugno: Inghilterra-Costarica e Portogallo-Nigeria

Perché si giocano le amichevoli prima del Mondiale? Il fattore chimica

A prima vista, programmare partite a pochi giorni dal Mondiale sembra un controsenso atletico. Il rischio di infortuni è dietro l’angolo e la stanchezza accumulata nei campionati nazionali si fa sentire. Tuttavia, per i Commissari Tecnici, queste partite sono fondamentali e insostituibili. A differenza dei club, le Nazionali non si allenano insieme quotidianamente. I CT hanno pochissimi giorni per oliare i meccanismi tattici, testare la condizione fisica post-stagione e, soprattutto, cementare la chimica di spogliatoio. Un’amichevole permette di provare varianti tattiche a ritmi veri, senza la pressione dei tre punti, e di inserire i giovani o le seconde linee nei sistemi di gioco consolidati. Più che un rischio di usura, è un investimento per evitare il collasso tattico durante la fase a gironi del Mondiale.

Criteri accoppiamento amichevoli: la complessa macchina dietro i test pre-Mondiale

Quando parliamo di “scelta” delle avversarie per le amichevoli pre-Mondiale, è bene chiarire che non si tratta di una decisione arbitraria o unilaterale dei singoli Commissari Tecnici. Dietro la definizione di ogni singola partita si muove una complessa macchina burocratica, logistica e commerciale, rigidamente regolamentata dagli organi calcistici internazionali. Il processo di accoppiamento si basa infatti su tre livelli cruciali:

I paletti e le finestre FIFA : Le nazionali non possono giocare quando vogliono. La FIFA stabilisce un Calendario Internazionale con finestre d’attività ben precise (i club sono obbligati a rilasciare i calciatori solo in queste date). Inoltre, i regolamenti delle singole confederazioni pongono limiti severi: ad esempio, le linee guida UEFA vietano espressamente alle squadre qualificate di sfidare avversarie inserite nel loro stesso girone del Mondiale nei mesi precedenti il torneo, per evitare di falsare la competizione.

Gli accordi tra Federazioni (e i diritti TV) : La programmazione di un match nasce da una fitta rete di trattative diplomatiche ed economiche tra le federazioni (come la FIGC in Italia o la FA in Inghilterra). Spesso entrano in gioco contratti commerciali legati alla centralizzazione dei diritti televisivi e agli sponsor. Organizzare un’amichevole significa negoziare la spartizione dei ricavi, la sede del match, la copertura dei costi di trasferta e persino i ritiri logistici delle squadre.

Le richieste tecniche del CT (Il “Fattore Simulazione”): Solo una volta definiti i vincoli regolamentari ed economici, entra in gioco la componente tecnica. Le aree scouting delle federazioni incrociano le necessità del CT con le squadre disponibili in quella finestra. L’obiettivo primario è la simulazione dello stile di gioco: se una big dovrà affrontare un’avversaria africana o sudamericana nel girone del Mondiale, la federazione cercherà un accordo con una nazionale dello stesso continente che ne replichi l’intensità fisica o l’impostazione tattica (ne sono un esempio i test Galles-Ghana o Inghilterra-Costarica).

In alternativa, si cercano sfide contro squadre sulla carta più abbordabili per ruotare la rosa e fare morale, oppure si opta per grandi classici continentali (come Croazia-Belgio) concordati per testare la tenuta mentale ad alti livelli, senza lo stress dei tre punti in palio.

Il paradosso Italia: fuori dal Mondiale ma in campo (con Baldini a termine)

In questo scenario di attesa planetaria, si inserisce il “teatro dell’assurdo” del calcio italiano. Per la terza volta consecutiva, l’Italia è fuori dai Mondiali. Una ferita ancora aperta, sintomo di problemi strutturali profondi che hanno portato a un vero e proprio vuoto di potere. Attualmente la Nazionale si trova in una situazione paradossale: è senza un CT di ruolo e senza un Presidente della FIGC, in attesa delle cruciali elezioni federali fissate per il prossimo 22 giugno. Nonostante questo caos istituzionale, gli impegni internazionali vanno onorati e ai più attenti non sarà sfuggito che anche la nostra nazionale figura nel calendario delle amichevoli pre Mondiale. L’Italia scenderà infatti in campo per la doppia amichevole contro Lussemburgo e Grecia. A guidare gli Azzurri ci sarà Silvio Baldini ad interim, chiamato a traghettare una “Nazionale sperimentale” composta quasi interamente dal blocco dell’Under 21, con l’unica eccezione d’esperienza rappresentata da capitan Gianluigi Donnarumma.

Un test che serve più a dare minutaggio ai giovani del futuro che a preparare un presente che, purtroppo, non ci vede protagonisti.

Totonomi nuovo CT Italia: Mancini sorpassa Conte per i bookmaker

Se il campo vedrà l’esperimento verde di Baldini, i veri riflettori sono puntati su ciò che accadrà a settembre, quando l’Italia dovrà ripartire per le partite che contano con una nuova guida tecnica stabile. Il dibattito sul prossimo Commissario Tecnico dell’Italia infiamma le lavagne dei bookmaker. Nelle ultime ore, sembra si sia registrato un clamoroso ribaltone nelle quote: Roberto Mancini è tornato in pole position scavalcando per la prima volta Antonio Conte (fresco di addio al Napoli), che era il grande favorito sin dal giorno dell’addio di Gennaro Gattuso. Sullo sfondo resistono altre suggestioni: resta in quota l’opzione Massimiliano Allegri, attualmente libero dopo la fine della sua avventura al Milan.

Crollano drasticamente, invece, le quotazioni di Claudio Ranieri e la suggestione internazionale che porta a Pep Guardiola, anche lui fresco di addio lacrimoso al Manchester City. La palla passerà alla nuova dirigenza federale dopo il 22 giugno, ma la ricostruzione del calcio italiano non può più aspettare.

Calendario partite pre-Mondiale: non ci resta che goderci lo spettacolo

Il tavolo è apparecchiato, i motori sono caldi e il fitto programma di test internazionali è pronto a regalarci le prime vere risposte sulla condizione delle squadre più forti del pianeta. Tra esperimenti tattici, calcoli geopolitici e il paradosso di un’Italia giovane che cerca la sua nuova identità in attesa del prossimo CT, la marcia verso Stati Uniti, Messico e Canada è ufficialmente entrata nel vivo. Non rimane che metterci comodi sul divano goderci lo spettacolo di questo grande antipasto mondiale.