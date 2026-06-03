Mondiali 2026: è corsa a quattro per il titolo di MVP del torneo. Favoriti e quote

Manca poco più di una settimana al calcio d’inizio dei Mondiali 2026 e l’attesa per vedere le stelle del calcio internazionale sul terreno di gioco è ormai alle stelle. Le migliori Nazionali del pianeta si sfideranno per salire sul tetto del mondo, ma la competizione parallela per i riconoscimenti individuali non è da meno. Quest’anno, la corsa al titolo di MVP del Mondiale si preannuncia più incerta e avvincente che mai. Per i betting analyst è una spettacolare corsa a quattro per il premio di miglior giocatore del torneo. Ma cos’è esattamente questo titolo, da quanto esiste e chi sono i reali favoriti?

Cos’è il titolo di MVP del Mondiale e da quanto esiste?

Nel calcio moderno il termine MVP (Most Valuable Player) indica il miglior giocatore di una manifestazione. Nel contesto della Coppa del Mondo FIFA, questo premio esiste ufficialmente dall’edizione di Spagna 1982, dove venne incoronato l’azzurro Paolo Rossi. Storicamente noto come “Pallone d’Oro del Mondiale” (attualmente Adidas Golden Ball), viene assegnato alla fine della finale da un comitato tecnico della FIFA insieme ai voti dei giornalisti accreditati. Spesso non viene vinto da un calciatore della Nazionale campione del mondo, bensì dal singolo che ha avuto il maggiore impatto trascinando la propria squadra (come accaduto a Messi nel 2014 o a Modric nel 2018).

Corsa a quattro per l’MVP della Coppa del Mondo 2026: quote e partecipazioni mondiali

Le quote per il titolo di MVP vedono un incredibile equilibrio in vetta tra volti noti e giovani pronti al debutto assoluto.

I quattro favoriti in prima fila (Quota 10,00)

Harry Kane (Inghilterra): Il capitano inglese punta al premio di MVP dopo una stagione mostruosa con il Bayern Monaco . Partecipazioni mondiali: 2 (Russia 2018, dove è stato capocannoniere, e Qatar 2022). Quella del 2026 sarà la sua terza partecipazione .

Kylian Mbappé (Francia): Il fuoriclasse francese insegue un altro titolo da protagonista assoluto. Partecipazioni mondiali: 2 (Campione nel 2018 e finalista nel 2022). Il 2026 segnerà la sua terza partecipazione .

Lamine Yamal (Spagna): Il giovanissimo talento del Barcellona è pronto a stupire il mondo alla sua prima grande vetrina iridata. Partecipazioni mondiali: 0 . Quella del 2026 sarà la sua primissima partecipazione assoluta .

Michael Olise (Francia): Altro nome caldissimo per i quotisti, pronto a spaccare i match con la sua classe. Partecipazioni mondiali: 0 . Anche per lui si tratterà del debutto assoluto nella competizione.



Gli outsider e gli ultimi balli delle leggende

Dietro i quattro capolista troviamo Ousmane Dembélé a quota 15,00 (alla sua terza partecipazione mondiale dopo il 2018 e il 2022). Alla stessa quota di 15,00 c’è Lionel Messi, pronto per la sua sesta storica partecipazione (dopo 2006, 2010, 2014, 2018 e il trionfo del 2022). Poco più staccato Cristiano Ronaldo a quota 20,00, anche lui pronto a timbrare il cartellino per la sesta edizione consecutiva della sua leggendaria carriera.

Dal verdetto del Mondiale al verdetto del Pallone d’Oro

Se l’MVP del Mondiale incorona il re del torneo per questo mese di gioco, è innegabile che le prestazioni nella Coppa del Mondo avranno un peso enorme su un altro premio prestigioso: Pallone d’Oro stagionale, co-organizzato proprio a partire dal 2024 da France Football e dalla UEFA. Chi brillerà al Mondiale, infatti, metterà una seria ipoteca sul premio annuale. Le quote di William Hill per il Pallone d’Oro vedono attualmente in pole position proprio Harry Kane a quota 3,25, forte dei suoi 61 gol stagionali con il Bayern. Lo insegue a ruota Ousmane Dembélé (bancato a 4,50), che cerca un clamoroso bis personale dopo quello ottenuto in Champions League con il suo PSG. Chi guarda i Mondiali da spettatore è invece Khvicha Kvaratskhelia: l’esterno georgiano, pur essendo stato l’MVP della Champions League, si trova staccato a quota 9,00 proprio perché penalizzato dall’assenza della sua Georgia al Mondiale. Chiude il cerchio la quota per l’ultima recita di Messi (la nona meraviglia a quota 50,00) e Ronaldo (il sesto sigillo a quota 65,00). Il campo, tra poco più di una settimana, inizierà a emettere i suoi verdetti.