Mondiali 2026: il riepilogo della giornata. Match, risultati e corsa alla Scarpa d’Oro: domina Messi

I verdetti della fase a gironi del Mondiale iniziano a farsi sempre più chiari. La giornata di oggi ha fatto registrare un altro verdetto aritmetico fondamentale: l’Argentina vola ai sedicesimi di finale con 6 punti. La Seleccion si unisce alle altre grandi qualificate (Messico, Stati Uniti e Germania), confermandosi come una delle squadre da battere grazie a un cammino finora perfetto. Ma la giornata ha regalato emozioni fortissime anche negli altri gironi. Ecco com’è andata:

Gruppo H | Miami Stadium

URUGUAY – CAPO VERDE 2-2

Una partita pazzesca e ricca di emozioni a Miami. Al 21′ arriva il primo, storico gol di Capo Verde a un Mondiale: lo firma K. Pina con una clamorosa botta dalla distanza su punizione che sorprende Muslera, facendo esplodere l’entusiasmo dei tifosi (0-1). L’Uruguay reagisce e agguanta il pareggio al 44′ grazie a un colpo di testa di Araujo (1-1). Nel pieno del recupero del primo tempo, la Celeste ribalta momentaneamente il risultato con il raddoppio di Canobbio (2-1). Nella ripresa, però, Capo Verde dimostra cuore e qualità: al 61′, sfruttando una disattenzione della difesa uruguaiana, Varela inventa un perfetto pallonetto che vale il definitivo 2-2. Capo Verde esce a testa altissima, mentre per l’Uruguay la strada si fa in salita, dato che il prossimo ostacolo sarà la Spagna.

Classifica Gruppo H:

Spagna 4

Capo Verde 2

Uruguay 2

Arabia Saudita 1

Gruppo G | BC Place, Vancouver

NUOVA ZELANDA – EGITTO 1-3

Match aperto e giocato a viso aperto fin dai primi minuti. A smentire i pronostici della vigilia è la Nuova Zelanda, che sblocca il match al 15′ con Surman sugli sviluppi di un calcio d’angolo (1-0). L’Egitto non ci sta e lancia l’assedio nella ripresa: al 58′ arriva il pareggio di Zico (1-1), seguito al 67′ dal gol del sorpasso firmato dalla stella Salah (1-2). Chiude i giochi all’82’ Trezeguet, che fissa il punteggio sull’1-3. Con questa vittoria, i Faraoni volano in testa al girone.

Classifica Gruppo G:

Egitto 4

Belgio 2

Iran 2

Nuova Zelanda 1

Gruppo J | Dallas Stadium

ARGENTINA – AUSTRIA 2-0

L’Argentina non sbaglia, ma la partita del Dallas Stadium è stata un vero e proprio ottovolante di emozioni, vissuto tutto sul filo del destino di Leo Messi. Il match inizia subito in discesa per l’Albiceleste: al 9′ un intervento falloso in area austriaca concede un calcio di rigore all’Argentina. Sul dischetto si presenta la Pulce, ma la conclusione è da dimenticare: Messi calcia malissimo e fallisce l’occasione del vantaggio. Segue una fase di vera e propria “elaborazione del lutto sportivo” per il numero 10, che accusa il colpo ma dimostra subito dopo perché è il più grande: con una reazione da fenomeno — anzi, da Messi — si rimbocca le maniche e si riprende la partita. Al 38′ arriva il riscatto con il gol dell’1-0, una rete pesantissima che firma anche un pezzo di storia: è il suo 17° gol in carriera ai Mondiali. In pieno recupero, al 95′, Messi chiude definitivamente i conti con la rete del 2-0. Con questa doppietta il fuoriclasse argentino sale a quota 5 gol in sole 3 partite (grazie alla tripletta e alla doppietta segnate finora), prendendosi la vetta solitaria della classifica marcatori.