Italia-Francia, Mancini chiede meno errori contro una Francia senza Mbappé, Thuram e Tchouaméni

Stasera alle 20.45 c’è l’Italia contro la Francia, e Roberto Mancini non ne fa un mistero: per lui conta prima di tutto non deludere chi riempirà San Siro. Il ct della Nazionale italiana ne ha parlato poche ore prima del calcio d’inizio. La partita vale per la quinta giornata del Gruppo A1 di UEFA Nations League e lo stadio sarà tutto esaurito. Per Mancini questo vuol dire una cosa precisa: «dovremo fare una bella partita perché altrimenti i tifosi ci rimarrebbero male». La Francia di Zinedine Zidane arriva a Milano senza alcuni giocatori importanti, ma per il ct questo cambia poco: «rimane sempre una grande squadra». Più che sull’avversario, Mancini guarda ai suoi. Spera che l’Italia riesca «a fare qualche errore in meno e a migliorare certe situazioni di gioco». All’andata, a Saint-Denis, era finita 1-1. Oggi la Francia comanda il girone con 10 punti e l’Italia la insegue a 7.

Italia-Francia, chi manca nelle due squadre

Per la seconda volta in questa Nations League, la Francia affronta l’Italia senza Kylian Mbappé. Zidane ne ha annunciato il forfait in conferenza stampa: «Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non prendere rischi». Il capitano resta con il gruppo e per il ct potrà giocare domenica contro la Turchia. Marcus Thuram e Aurélien Tchouaméni invece sono tornati a casa perché non erano in condizione di giocare. Ousmane Dembélé era fuori per infortunio già al momento delle convocazioni. Mancini ha dovuto ridurre il gruppo a 23 e in tribuna vanno Cissé, Liberali, Palma, Ahanor, Gatti e Pisilli. Per Cissé e Liberali (di cui abbiamo parlato in questo articolo) il ct ha spiegato la scelta: sono gli ultimi arrivati e tra tre giorni si gioca di nuovo. «Siamo in 28 e purtroppo qualcuno deve andare in tribuna». Lontani e Cassano, come previsto, hanno già raggiunto le Nazionali Under 19 e Under 18. Nei giorni scorsi era arrivato il forfait per infortunio di Gianluca Mancini, sostituito da Palma, mentre Zaniolo ha lasciato il ritiro per motivi personali.

Mancini sulla difesa: da Bastoni e Scalvini a Palma, Leoni e Ahanor

Il ct sa che l’Italia ha sempre avuto una grande tradizione in difesa e che i paragoni con il passato pesano: «L’Italia ha avuto i più grandi difensori della storia, quindi è abbastanza difficile raggiungere quei livelli». Mancini però vede un ricambio già pronto. Dietro a Bastoni e Scalvini, giovani che giocano già da tempo e saranno titolari stasera, indica tre nomi: «Palma per me sarà un grande difensore, così come lo sarà Leoni, così come lo sarà Ahanor». Due dei tre, Palma e Ahanor, stasera partono dalla tribuna.

Frattesi e i fratelli Esposito secondo il ct

Per Davide Frattesi solo elogi. Gioca con continuità nella Lazio, sta bene, è sereno e per Mancini in questo momento è tra i migliori per rendimento. Ai fratelli Esposito, probabili titolari in attacco, il ct chiede invece di crescere. Pio, il più giovane, ha secondo lui «dei margini enormi di miglioramento». Sebastiano è un giocatore diverso: quando è entrato ha fatto bene, ma può dare molto di più.

San Siro come la Scala, e in tribuna c’è Kimi Antonelli

Quando parla dello stadio, Mancini si lascia andare all’orgoglio. San Siro «ha fatto la storia del calcio» e per lui è uno degli impianti più belli d’Italia: «giocare a San Siro è come essere veramente alla Scala». Il pubblico sarà da tutto esaurito, e chi va allo stadio deve tenere conto delle misure di sicurezza disposte a Milano per la partita. In tribuna ci sarà anche Kimi Antonelli che, il 1° novembre, al Gran Premio del Messico, è diventato matematicamente campione del mondo di Formula 1; il primo italiano dopo Alberto Ascari nel 1953. Mancini lo mette accanto ai più grandi dello sport italiano: «Un fuoriclasse come non ce ne sono stati nella storia dello sport italiano: Pantani, Tomba, Valentino Rossi». Sulla crisi ai vertici del calcio italiano, invece, a otto mesi dalla mancata qualificazione al Mondiale, il ct risponde con una battuta amara: «Quando non ci fanno male gli altri, ce lo facciamo da soli». Il girone si chiude domenica 15 novembre alle 20.45: l’Italia a Bruxelles contro il Belgio, la Francia in casa contro la Turchia, forse di nuovo con Mbappé.