Cisse e Liberali, in cinque mesi dal Catanzaro alla Nazionale: ora sognano l’esordio

Fino a giugno giocavano insieme al Catanzaro, in Serie B. Adesso Alphadjo Cisse e Mattia Liberali condividono anche la prima volta a Coverciano. Roberto Mancini li ha convocati nella Nazionale maggiore per le ultime due partite del girone di UEFA Nations League: giovedì 12 novembre contro la Francia al Meazza di Milano e domenica 15 contro il Belgio a Bruxelles. Cisse, attaccante del Milan, è un classe 2006. Liberali, talento offensivo del Como, è nato nel 2007. Entrambi hanno già vestito l’azzurro in tutte le giovanili e con l’Under 21 di Silvio Baldini. Nella conferenza stampa di presentazione si sono mostrati emozionati e sciolti come chi si conosce bene:

«Essere qui è bellissimo, è un onore. L’impatto è stato molto positivo, ci hanno accolti davvero bene».

Catanzaro, la stagione in Serie B che ha cambiato le loro carriere

In Calabria i due sono arrivati per motivi simili. Cisse cercava spazio dopo l’esordio in Serie A con il Verona a 17 anni. «La scelta di andare a Catanzaro è stata semplice: Polito e Aquilani mi volevano e avevo bisogno di minutaggio». Per Liberali, cresciuto nel Milan e già lanciato in Serie A in rossonero, l’inizio è stato in salita, con mesi passati senza vedere il campo. «Bisogna sfruttare certi momenti e alla fine ho raccolto i frutti. È solo l’inizio». Per il Catanzaro la stagione si è chiusa con la finale playoff persa contro il Monza. Cisse però aveva smesso di giocare già a febbraio, per un grave infortunio agli adduttori. A quel punto il suo futuro era deciso: il PSV Eindhoven sembrava vicino, poi il Milan lo ha acquistato a titolo definitivo per una cifra che le stime collocano intorno ai 10 milioni, lasciandolo in giallorosso fino a fine campionato. «L’infortunio è stato un momento difficile per me, ma la convinzione di arrivare a Milanello e fare bene era alta e questo mi ha aiutato molto». Liberali ha fatto la strada opposta. Il Como ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni e lo ha legato a sé fino al 2031, battendo proprio la concorrenza del Milan. «Non ho il rammarico di essere andato via. Non è stato facile, perché il Milan mi ha accolto sin da quando ero piccolo, ma le scelte bisogna farle con sicurezza, senza guardarsi indietro».

Cisse, otto gol e la fiducia di Amorim

Al Milan Cisse si è preso subito la fiducia di Ruben Amorim. Ha segnato al debutto in Serie A contro il Torino e si è ripetuto contro la Juventus. Il 15 ottobre ha firmato una tripletta al Salisburgo in Europa League e, a pochi giorni dai 20 anni, è diventato il più giovane italiano a segnare tre gol in una partita di una delle principali coppe europee. In stagione ha segnato otto gol, cinque dei quali in campionato: gli stessi di Adrien Rabiot, con cui condivide il primato tra i marcatori rossoneri in Serie A. Si definisce uno che può «ricoprire tutte le posizioni in attacco». Da Luka Modric sta imparando a leggere meglio il gioco. I suoi modelli sono Pogba, Seedorf e Mario Balotelli, «sempre un punto di riferimento per me in Nazionale». Le aspettative crescono, ma lui non sembra soffrirle:

«La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerla. Qui c’è chi ha vinto l’Europeo e bisogna avere rispetto: il primo pensiero è l’esordio, poi si vedrà».

Liberali, il gol al Lens e «la settimana più bella della mia vita»

A Como il posto da titolare non è ancora arrivato, ma lo spazio aumenta. Mercoledì 4 novembre è entrato dalla panchina nel 9-1 di Champions League sul campo del Lens: un gol, il suo primo nella competizione, e due assist.

«Non è stato facile passare dalla Serie B all’intensità della Serie A e della Champions. Fabregas mi sta aiutando tanto e mi dà molta fiducia. Sono successe tante cose in poco tempo: è stata la settimana più bella della mia vita».

Liberali è campione d’Europa Under 17 nel 2024. Ora è arrivato all’ultimo gradino, e tra i suoi riferimenti cita proprio il commissario tecnico: «Mister Mancini è un grande esempio. Mi è sempre piaciuto Totti». Tra i due c’è anche spazio per prendersi in giro. Cisse loda le imbucate e l’ultimo passaggio del compagno, ma lo trova un po’ permaloso. Liberali risponde che Cisse ai messaggi risponde dopo tre giorni: «Vive nel suo mondo. Ma è anche un pregio, perché in campo sa isolarsi e gioca spensierato».

Italia-Francia a San Siro, cosa si gioca la Nazionale

Dopo quattro giornate il girone 1 della Lega A vede la Francia a 10 punti, l’Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a zero. Ai quarti di finale passano le prime due. Davanti ci sono quindi due partite decisive, e la prima (in vista della quale il comune di Milano ha già adottato misure per la sicurezza) è contro una Francia che, ricorda Liberali, «ha fenomeni indiscutibili, sarà una bella partita. Ma crediamo nella qualificazione e daremo tutto noi stessi». Cisse ragiona allo stesso modo: «L’Italia punta sempre a vincere. La qualificazione deve essere la normalità». Pochi mesi fa erano due ragazzi in cerca di minuti in Serie B. Oggi rappresentano la linea verde che Mancini rivendica fin dal suo primo mandato. È anche un segnale per il calcio del Sud, perché da Catanzaro è passata una tappa decisiva della loro crescita. Per l’esordio c’è una data precisa: giovedì 12 novembre, ore 20.45, Italia-Francia al Meazza. Domenica 15 la Nazionale chiude il girone a Bruxelles contro il Belgio.