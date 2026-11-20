Spagna-Francia è il piatto forte dei quarti di finale di Nations League, sorteggiati oggi, venerdì 20 novembre, a Nyon. I campioni del mondo contro la prima del girone dell’Italia. Gli altri incroci sono Norvegia-Inghilterra, Olanda-Portogallo e Belgio-Germania. Le gare di andata si giocano tra il 25 e il 27 marzo 2027, il ritorno tra il 28 e il 30 marzo. Le quattro vincenti vanno alle Finals, in programma dal 9 al 13 giugno. Nell’urna l’Italia non c’era. Ha chiuso terza nel gruppo A1, dietro Francia e Belgio, e anche questa volta il torneo che conta se lo guarderà da fuori. Otto mesi fa era toccato al Mondiale, oggi tocca alla fase finale di una competizione in cui due anni fa gli azzurri erano arrivati fino ai quarti.

Italia fuori dai quarti di Nations League: da Zenica a Bruxelles

Mentre quest’estate estate la Spagna vinceva il titolo mondiale battendo l’Argentina in finale, la federazione italiana, che per la terza volta di fila ha dovuto guardare una Coppa del Mondo dal divano di casa, sperava in una ripartenza da Roberto Mancini e dalla Nations League. Il percorso è stato tutto fuorché lineare. All’esordio, il 25 settembre all’Olimpico, il Belgio aveva vinto 2-0. Poi gli azzurri hanno messo insieme 4-1 e 3-1 alla Turchia, 1-1 a Parigi e soprattutto il 3-1 alla Francia a San Siro il 12 novembre. Sono arrivati all’ultima giornata primi, con 10 punti. A Bruxelles bastava un pareggio. E ci abbiamo creduto. Purtroppo, è finita 4-1 per il Belgio. Il vantaggio di Pio Esposito è durato pochi minuti, poi i belgi hanno ribaltato la partita prima della mezz’ora e l’hanno chiusa nella ripresa. Nel frattempo la Francia batteva la Turchia. Risultato: dal primo al terzo posto in novanta minuti, con due sconfitte su sei partite, entrambe contro il Belgio.

Le migliori terze in Nations League: perché non servono per i quarti

In Lega A non esiste il ripescaggio delle migliori terze per la fase finale: ai quarti vanno soltanto le prime due di ognuno dei quattro gironi, otto squadre in tutto. Ecco perchè, nel nostro caso, il terzo posto non apre nessuna porta verso il titolo. La classifica delle terze esiste, ma decide un’altra cosa: chi resta in Lega A. Le due migliori terze mantengono direttamente la categoria. Le due peggiori finiscono agli spareggi di marzo contro le seconde della Lega B, insieme alle due migliori quarte. Le due peggiori quarte retrocedono. E l’Italia tra le migliori terze c’è entrata. Con 10 punti ha preceduto Danimarca (9) e Croazia (6) ed è salva insieme alla Grecia (11). Il verdetto UEFA del girone è questo: ai quarti Francia e Belgio, Italia confermata in Lega A, Turchia retrocessa con la Cechia. Agli spareggi A/B vanno Croazia, Danimarca, Serbia e Galles. Per gli azzurri, quindi, marzo sarà senza partite ufficiali di Nations League: né quarti, né spareggio salvezza.

Il tabellone dei quarti di Nations League 2026-27

Quarto di finale Andata Ritorno In semifinale contro Spagna-Francia 25-27 marzo 2027 28-30 marzo 2027 Vincente di Olanda-Portogallo Olanda-Portogallo 25-27 marzo 2027 28-30 marzo 2027 Vincente di Spagna-Francia Belgio-Germania 25-27 marzo 2027 28-30 marzo 2027 Vincente di Norvegia-Inghilterra Norvegia-Inghilterra 25-27 marzo 2027 28-30 marzo 2027 Vincente di Belgio-Germania

I quarti si giocano con andata e ritorno, semifinali e finale in gara secca. Il sorteggio ha messo le vincitrici dei gironi contro le seconde e non permetteva di incrociare due squadre dello stesso gruppo.

Il cammino delle otto qualificate: la fase a gironi in cifre

Nazionale Girone Pos. Punti V-N-P Gol fatti-subiti Francia A1 1ª 13 4-1-1 10-6 Belgio A1 2ª 12 4-0-2 12-7 Germania A2 1ª 11 3-2-1 11-3 Olanda A2 2ª 11 3-2-1 14-10 Inghilterra A3 1ª 15 5-0-1 19-6 Spagna A3 2ª 15 5-0-1 16-8 Portogallo A4 1ª 15 5-0-1 13-10 Norvegia A4 2ª 9 3-0-3 12-11

Tutti i risultati, in ordine di giornata

Nazionale Le sei partite Francia Turchia-Francia 0-1 · Belgio-Francia 0-1 · Francia-Italia 1-1 · Francia-Belgio 4-1 · Italia-Francia 3-1 · Francia-Turchia 2-1 Belgio Italia-Belgio 0-2 · Belgio-Francia 0-1 · Belgio-Turchia 3-0 · Francia-Belgio 4-1 · Turchia-Belgio 1-2 · Belgio-Italia 4-1 Germania Olanda-Germania 1-1 · Germania-Grecia 0-1 · Germania-Serbia 2-0 · Grecia-Germania 0-0 · Serbia-Germania 1-3 · Germania-Olanda 5-0 Olanda Olanda-Germania 1-1 · Serbia-Olanda 1-2 · Grecia-Olanda 2-2 · Olanda-Serbia 2-1 · Olanda-Grecia 7-0 · Germania-Olanda 5-0 Inghilterra Inghilterra-Spagna 2-3 · Cechia-Inghilterra 0-2 · Croazia-Inghilterra 0-7 · Inghilterra-Cechia 3-0 · Inghilterra-Croazia 2-1 · Spagna-Inghilterra 2-3 Spagna Inghilterra-Spagna 2-3 · Spagna-Croazia 4-1 · Spagna-Cechia 3-1 · Croazia-Spagna 1-2 · Cechia-Spagna 0-2 · Spagna-Inghilterra 2-3 Portogallo Portogallo-Galles 1-0 · Norvegia-Portogallo 1-2 · Danimarca-Portogallo 2-4 · Portogallo-Norvegia 2-1 · Portogallo-Danimarca 1-4 · Galles-Portogallo 2-3 Norvegia Norvegia-Danimarca 3-2 · Norvegia-Portogallo 1-2 · Galles-Norvegia 2-1 · Portogallo-Norvegia 2-1 · Norvegia-Galles 3-1 · Danimarca-Norvegia 2-3

Ogni accoppiamento ha la sua storia. La Francia ha ripreso il primo posto all’ultima giornata, approfittando del passo falso dell’Italia, e ora trova una Spagna che ha perso solo le due partite con l’Inghilterra. Gli inglesi hanno chiuso con il miglior attacco della Lega A, 19 gol, e il 3-2 di Madrid li ha messi davanti alle Furie Rosse a parità di punti. La Germania ha scavalcato l’Olanda proprio nello scontro diretto finale, un 5-0 che ha chiuso un girone a tre squadre appaiate a 11 punti. La sorpresa è la Norvegia: ha perso tre partite, ma all’ultima giornata a Copenaghen ha rimontato la Danimarca da 0-2 a 3-2, con il rigore decisivo di Erling Haaland, il cyborg dal cuore d’oro che il mondo ha imparato ad amare, al 96′. Il Portogallo, campione in carica, ha vinto cinque partite su sei, anche se l’1-4 interno con la Danimarca dice che la difesa ha concesso più del previsto.

Cosa resta all’Italia dopo la Nations League

Amarezza a parte, va detto che la salvezza in Lega A non è un dettaglio: tiene la Nazionale nel livello più alto del torneo anche nella prossima edizione ed evita una primavera da spareggio. Però non cancella il dato di fondo. In nove mesi l’Italia ha mancato il Mondiale ai rigori e poi un quarto di Nations League quando le bastava pareggiare. A Mancini restano un girone con tre vittorie e un bilancio controverso, che comprende un successo netto sulla Francia e la conferma che contro il Belgio la squadra è andata in difficoltà due volte su due. A fine marzo otto nazionali si giocheranno l’accesso alle Finals di giugno. E ancora una volta l’Italia non c’è.