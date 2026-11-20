La corsa alla presidenza della FIFA entra nel vivo. Alla chiusura della finestra per la presentazione delle candidature, fissata alla mezzanotte del 18 novembre 2026, la federazione internazionale ha ricevuto tre proposte ufficiali: quelle del presidente uscente Gianni Infantino, del francese Philippe Diallo e del giapponese Kohzo Tashima. Per la prima volta dal 2016, quando venne eletto per la prima volta, Infantino dovrà quindi affrontare una competizione con altri candidati.

La FIFA ha comunicato i tre nomi il 19 novembre, precisando che le candidature sono state trasmesse al Comitato elettorale per le verifiche previste dal regolamento. Non si tratta dunque ancora della lista definitiva degli ammessi alla corsa: le federazioni affiliate saranno informate dell’esito delle verifiche entro il 18 febbraio 2027.

Diallo e Tashima, i due sfidanti di Infantino

La candidatura più significativa sul piano degli equilibri internazionali è quella di Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese dal 2023. Il dirigente ha annunciato la propria disponibilità a concorrere alla presidenza con il sostegno delle federazioni europee rappresentate nel Comitato esecutivo UEFA e nel Consiglio FIFA. La sua candidatura si inserisce in una fase di tensione tra una parte del calcio europeo e l’attuale leadership della federazione internazionale, anche dopo le polemiche legate al progetto FIFA Forward Enterprise.

L’altro sfidante è Kohzo Tashima, presidente onorario della Federcalcio giapponese, alla cui guida è rimasto dal 2016 al 2024. La JFA aveva deliberato all’unanimità di sostenerne la candidatura il 5 novembre, presentando formalmente la documentazione alla FIFA il 17 novembre. Tashima ha indicato tra le proprie priorità il rafforzamento della governance, la trasparenza gestionale e lo sviluppo del calcio a livello internazionale.

Non compare invece Ramon Vega, ex difensore svizzero che nelle settimane precedenti aveva manifestato l’intenzione di partecipare alla corsa presidenziale. Il suo nome non figura tra le tre candidature ricevute dalla FIFA entro la scadenza.

Elezioni FIFA 2027, le prossime date

Il prossimo passaggio sarà la verifica dei requisiti di eleggibilità e delle procedure di integrità da parte del Comitato elettorale. Entro il 18 febbraio 2027 le federazioni conosceranno l’elenco dei candidati proposti e di quelli ammessi ufficialmente.

L’appuntamento decisivo è fissato per il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, in occasione del 77° Congresso FIFA. Saranno le 211 federazioni affiliate, ciascuna con diritto di voto, a scegliere il presidente che guiderà il calcio mondiale nel prossimo mandato. Per Infantino, che nel 2023 era stato rieletto senza opposizione, si prospetta quindi una sfida elettorale diversa dalle precedenti.