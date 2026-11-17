La UEFA ha scelto il suo candidato per provare a contrastare Gianni Infantino nella corsa alla presidenza della FIFA. Si tratta di Philippe Diallo, attuale numero uno della Federcalcio francese (FFF), che ha accettato l’invito delle federazioni europee a presentarsi alle elezioni in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco. La decisione è arrivata il 16 novembre, al termine di una riunione presieduta da Aleksander Čeferin, durante la quale le federazioni rappresentate nel Comitato Esecutivo UEFA e nel Consiglio FIFA hanno assicurato all’unanimità il proprio sostegno al dirigente francese.

La candidatura dovrà essere formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della FFF, in in vista della chiusura ufficiale delle liste fissata per il 18 novembre. Ma la scelta rappresenta già un passaggio politico importante. Dopo il sostegno incassato da Infantino in Asia e l’emergere delle candidature alternative di Ramon Vega e Kozo Tashima, l’Europa prova a organizzare un fronte comune per contendere la guida del calcio mondiale all’attuale presidente.

Chi è Philippe Diallo, il candidato della UEFA

Classe 1963, 63 anni, Philippe Diallo è alla guida della Federcalcio francese dal 2023, quando ha preso il posto di Noël Le Graët. Rieletto nel 2024, ha costruito la propria carriera soprattutto nell’ambito della governance calcistica. Dal 1999 al 2021 ha diretto l’organizzazione che rappresenta i club professionistici francesi e ha fatto parte per dodici anni del consiglio di amministrazione della Ligue de Football Professionnel. Nel 2021 è entrato nel Comitato Esecutivo della FFF, prima come tesoriere e poi come vicepresidente, fino ad arrivare alla presidenza.

Il suo percorso comprende anche esperienze negli organismi FIFA dedicati alla risoluzione delle controversie e, dal 2023, un posto nel Comitato Esecutivo della UEFA. Si tratta quindi di un dirigente che conosce da vicino i meccanismi delle istituzioni calcistiche, con un profilo prevalentemente manageriale e istituzionale. Una scelta che sembra rispondere alla volontà europea di proporre un’alternativa interna al sistema, ma con una diversa impostazione della sua gestione.

Le critiche alla gestione Infantino e la posizione della UEFA

La candidatura di Diallo nasce in un clima di crescente distanza tra UEFA e FIFA. Nel comunicato ufficiale, le federazioni europee hanno parlato di “serie preoccupazioni riguardo alla direzione intrapresa dalla FIFA”, chiedendo un rinnovato spirito di unità e fiducia all’interno della comunità calcistica internazionale.

Tra le priorità indicate figurano una maggiore attenzione allo sviluppo del calcio in tutte le regioni del mondo, il rispetto di elevati standard di governance e una collaborazione più stretta con le federazioni affiliate, le confederazioni e gli altri soggetti coinvolti nel movimento calcistico. È un messaggio che va oltre la semplice scelta di un candidato e che riflette le divergenze maturate negli ultimi anni sulla gestione del calcio mondiale.

La UEFA contesta da tempo l’indirizzo impresso da Infantino alla FIFA, in particolare sul piano degli equilibri istituzionali e delle priorità economiche. Con Diallo, il fronte europeo prova a tradurre queste riserve in una proposta alternativa, affidandosi a un dirigente che conosce sia il funzionamento delle federazioni nazionali sia quello degli organismi internazionali.

Infantino resta favorito: il peso dei voti fuori dall’Europa

La compattezza europea rappresenta un segnale politico significativo, ma non garantisce alla UEFA la possibilità di determinare il risultato elettorale. Il sistema FIFA prevede infatti che ciascuna delle 211 federazioni affiliate disponga di un voto, indipendentemente dalle dimensioni del Paese o dal peso calcistico. Per conquistare la presidenza non basta quindi il sostegno del blocco europeo: occorre costruire una maggioranza che coinvolga anche le altre confederazioni.

Ed è proprio su questo terreno che Infantino conserva un vantaggio importante. Come già emerso nelle ultime settimane, il presidente uscente ha incassato il sostegno dell’Asia, mentre la candidatura di Diallo dovrà cercare consensi soprattutto tra le federazioni africane, americane e oceaniche. Sullo sfondo restano anche Ramon Vega e Kozo Tashima (ex presidente della federazione nipponica dal 2016 al 2024 e membro del Consiglio FIFA dal 2015), che hanno già manifestato l’intenzione di candidarsi, ma che al momento sembrano avere possibilità limitate di impensierire il numero uno della FIFA. Proprio Vega ha contestato duramente la compattezza del fronte europeo nella candidatura di Diallo: “non tutte le federazioni calcistiche europee appoggiano questa iniziativa! L’Europa è profondamente divisa dietro le quinte, ma i suoi dirigenti continuano a dare l’illusione dell’unità. Una dimostrazione di leadership vergognosa. Il calcio europeo merita di meglio”, ha scritto sui suoi canali social.

La sfida di Diallo sarà dunque duplice: mantenere compatto il fronte europeo e convincere una parte del resto del mondo che un cambio alla guida della FIFA possa rappresentare un’opportunità per l’intero movimento calcistico. La UEFA ha individuato il proprio candidato, ma la strada verso Rabat resta in salita. L’Europa può presentarsi compatta, ma per conquistare la presidenza del calcio mondiale serviranno consensi ben oltre i confini della UEFA.