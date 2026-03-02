L’evoluzione finale di CR7: da calciatore a proprietario globale

Probabilmente quasi tutti sentivano che non sarebbe finita con un banale ritiro a Dubai o una sfilata di trofei in salotto: uno come Cristiano Ronaldo non esce di scena, cambia semplicemente palcoscenico. In questi giorni, mentre i radar del calciomercato erano puntati altrove, il portoghese ha piazzato il suo colpo più silenzioso e, forse, più pesante: il 25% dell’UD Almeria. Non è la solita notizia da rotocalco finanziario e non è nemmeno il capriccio di un miliardario annoiato. È, molto più semplicemente, la prova di forza di un uomo che a 41 anni ha deciso di smettere di essere “solo” il calciatore più iconico del pianeta per diventare un azionista di riferimento del calcio europeo. Attraverso la sua CR7 Sports Investments, Ronaldo torna in quella Spagna che lo ha reso leggenda, ma lo fa entrando dalla porta principale del consiglio d’amministrazione. Dobbiamo guardare oltre il comunicato ufficiale della Brunswick Group. Pensateci: un club di provincia, l’Almeria, che oggi si ritrova con il marchio più potente dello sport mondiale dentro casa. Fa quasi strano immaginare Ronaldo discutere di bilanci o di scouting per la Segunda División, lui che ha vissuto di sola gloria e adrenalina pura. Eppure, questa mossa rompe un tabù. Se prima il calciatore a fine carriera apriva un ristorante o faceva l’opinionista, oggi Ronaldo compra il pallone, il campo e pure la società. È qualcosa che profuma di rivoluzione per il calcio spagnolo: l’atleta-azienda è diventato realtà e l’Almeria, da oggi, non è più solo una squadra che lotta per la promozione, ma la filiale europea di un impero che parte da Riad e punta dritto al cuore del calcio che conta.

L’asse Almeria-Riad: il calcio come ponte geopolitico

L’operazione non può essere letta come un semplice investimento isolato. L’Almeria, controllata dal colosso saudita SMC Group e presieduta da Mohamed Al Khereiji, rappresenta il punto di incontro perfetto tra l’ambizione personale di Cristiano e la strategia globale dell’Arabia Saudita. Ronaldo non ha scelto l’Almeria per caso: ha scelto un club che è già un’estensione di quell’ecosistema che lo ha accolto a Riad. Questa mossa suggerisce che il futuro del calcio non sarà più fatto di club isolati, ma di network transnazionali dove il nome di un singolo giocatore funge da collante per interessi geopolitici e flussi di capitale che attraversano i continenti.

Ritorno al futuro: la suggestione di un CR7 ancora in campo

Mentre il club biancorosso spinge forte in Segunda División per agguantare la promozione (attualmente tallona il Racing Santander), nei corridoi dello stadio Power Horse circola una voce che toglie il sonno ai tifosi: e se il proprietario decidesse di darsi gli ordini da solo? A 41 anni, con un fisico che continua a sembrare un’opera di ingegneria biomeccanica, l’ipotesi di un “ultimo ballo” in campo per riportare la sua squadra in Liga non è più una follia da social. Sarebbe il cortocircuito perfetto: il proprietario che segna il gol promozione. Un’eventualità che trasformerebbe l’Almeria nel club più chiacchierato del pianeta nel giro di ventiquattr’ore.

Il primo miliardario del pallone e la nuova frontiera del post-carriera

L’annuncio di questa operazione cade in un momento storico: con un patrimonio netto che ha sfondato il muro di 1,4 miliardi di dollari, Ronaldo è il primo “calciatore-Stato”. La sua strategia è una lezione per tutti i colleghi: il post-carriera non si costruisce dopo l’ultima partita, ma mentre si è ancora il numero uno. L’Almeria è solo il primo tassello. In un calcio dove i fondi di private equity stanno sostituendo i vecchi presidenti-tifosi, Cristiano Ronaldo propone un modello ibrido e rivoluzionario: il “Player-Owner”. Una figura che mette sul piatto non solo liquidità, ma un brand vivente capace di attirare sponsor, talenti e attenzione mediatica con un semplice post su Instagram. Allora, in quest’ottica non dovremmo chiederci quanto sia costato a Ronaldo il 25% dell’Almeria. Chiediamoci quanto varrà l’Almeria tra due anni solo per il fatto di avere CR7 nel proprio organigramma. Il calcio ha cambiato pelle, e ancora una volta, Cristiano è arrivato sul pallone prima degli altri.