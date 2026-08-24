Maradona e la Mano de Dios: venduto all’asta lo storico pallone del 1986 per oltre 3 milioni di dollari

Un momento indimenticabile e leggendario nel panorama calcistico globale torna ad accendere le cronache e l’interesse dei più grandi collezionisti del pianeta. La celebre sfera di cuoio protagonista di una delle serate più epiche della storia dello sport è stata aggiudicata nell’ultima sessione d’aste organizzata dalla rinomata casa americana Heritage Auctions, raggiungendo una quotazione decisamente stellare. L’oggetto in questione si lega a doppio filo all’indimenticabile sfida dei quarti di finale dei Mondiali del 1986 in Messico, giocata tra Argentina e Inghilterra, sfida che tra l’altro abbiamo visto ripetersi anche durante la Coppa del Mondo 2026 da poco conclusasi. In quel match entusiasmante e denso di pathos, Diego Armando Maradona — da sempre annoverato tra i più grandi campioni della storia col soprannome di “ragazzo d’oro” — impresse il suo marchio indelebile realizzando la rete d’apertura superando il portiere britannico Peter Shilton con un astuto colpo di mano, prima di spingere il pallone nella rete ormai sguarnita. Un gesto tecnico irregolare ma geniale al tempo stesso, ribattezzato da lui stesso come la “Mano de Dios“.

Cifre, stime della vigilia e il confronto con i precedenti storici

L’esito dell’incanto ha certificato ancora una volta il valore inestimabile dei ricordi legati a quell’evento, pur non raggiungendo i picchi previsti dagli esperti di settore alla vigilia dell’evento:

Prezzo finale di aggiudicazion e: circa 3,3 milioni di dollari (pari a circa 2,8 milioni di euro).

e: circa 3,3 milioni di dollari (pari a circa 2,8 milioni di euro). Valutazione iniziale stimata : gli esperti stimavano una cifra vicina ai 10 milioni di dollari (circa 7,5 milioni di euro).

: gli esperti stimavano una cifra vicina ai 10 milioni di dollari (circa 7,5 milioni di euro). Il parere degli espert i: Mike Provenzale, banditore specializzato di Heritage Auctions, aveva definito la sfera come «l’oggetto calcistico più significativo che esista».

i: Mike Provenzale, banditore specializzato di Heritage Auctions, aveva definito la sfera come «l’oggetto calcistico più significativo che esista». Il precedente della maglia: nel 2022 la casacca indossata da Maradona nella medesima gara fu battuta per la cifra record di 7,1 milioni di sterline.

Dalle mani dell’arbitro Ali Bin Nasser fino all’Asta Record

La traiettoria di questo cimelio straordinario è ricca di fascino e colpi di scena. Per oltre tre decenni, la palla è rimasta custodita gelosamente tra i ricordi personali di Ali Bin Nasser, il direttore di gara tunisino che officiò la storica sfida dell’Azteca. Nel 2022, lo stesso Nasser decise di privarsene firmando una lettera ufficiale di autenticità per attestare come quello fosse l’unico pallone impiegato nell’arco dei novanta minuti, circostanza confermata anche da successive perizie indipendenti. In quella prima occasione, il pallone fu venduto per circa 2,37 milioni di dollari (pari a quasi 1,8 milioni di euro). Il collezionista che lo acquistò tentò poi di rimetterlo sul mercato a distanza di un anno, ma l’asta andò deserta in quanto le offerte presentate non raggiunsero il prezzo minimo di riserva fissato. Oggi, grazie al nuovo incanto curato da Heritage Auctions, il pallone trova un nuovo proprietario, confermandosi uno dei cimeli sportivi più preziosi di tutti i tempi.

Idoli e collezionismo: quando la passione per i campioni non ha prezzo e tempo

Cifre di questo genere non rappresentano soltanto un primato economico, ma testimoniano chiaramente come i calciatori sappiano trasformarsi in autentici idoli capaci di travalicare i confini della singola partita e del tempo, anche dopo la loro scomparsa. Attorno alle grandi icone del pallone orbita un fenomeno culturale ed emotivo unico: collezionisti e semplici appassionati sono disposti a spendere somme ingenti pur di impossessarsi di magliette, figurine rare o reperti originali legati alle loro gesta. Possedere un oggetto appartenuto a un mito equivale a trattenere un pezzo di storia, dimostrando che la venerazione per i protagonisti del rettangolo verde non conosce davvero limiti.