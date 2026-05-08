De Laurentiis lancia Malagò in FIGC: “porterebbe grandi novità per le squadre del Centro-Sud”

In occasione dell’inaugurazione del Villaggio della Salute di Komen Italia, Aurelio De Laurentiis è tornato a scuotere le acque del sistema calcio. Con il suo stile inconfondibile, il patron azzurro ha puntato i riflettori su Giovanni Malagò, già fortemente caldeggiato come possibile successore alla guida della FIGC. “Se Malagò dovesse diventare presidente della Figc, da romanista, forse potrebbe portare qualche novità anche alle squadre dal Centro al Sud”, ha dichiarato ADL. Una frase che non è solo una battuta istituzionale, ma un chiaro segnale politico: il calcio italiano ha bisogno di un baricentro più equilibrato, meno spostato verso i consueti poli di potere del Settentrione.

De Laurentiis e la sfida del riequilibrio: perché serve una svolta tra Nord e Sud

La riflessione sollevata da De Laurentiis non va letta come un semplice slogan territoriale, quanto come un’analisi lucida su asimmetrie che nel 2026 agiscono ancora da zavorra per l’intero movimento calcistico italiano. Non si tratta di alimentare campanilismi, ma di sanare un divario che penalizza l’appeal globale del nostro campionato. I numeri offrono uno specchio fedele di questa distorsione: con il Meridione che fatica a occupare stabilmente anche solo un terzo dei posti nel massimo campionato, il sistema rinuncia a una fetta enorme di mercato. È in questo vuoto che la figura di Malagò assumerebbe un peso diverso, capace di dare rappresentanza a quel potenziale inespresso che De Laurentiis evoca con insistenza.

Infrastrutture: il modello Messina e l’acceleratore federale

Questa “svolta” per il Centro-Sud passa inevitabilmente attraverso il superamento di un’impasse infrastrutturale cronica. In questo campo, il Meridione non chiede assistenza, ma strumenti normativi per poter competere. L’esempio dello Stadio Franco Scoglio di Messina è emblematico della voglia di riscatto: la proposta della struttura per Euro 2032 dimostra che la progettualità non manca. Il vero ostacolo resta una macchina burocratica spesso paralizzante. Serve una Federazione che agisca da acceleratore, impedendo che gli impianti del Sud restino ancorati a standard obsoleti rispetto ai modelli di efficienza visti a Torino o Udine.

Sostenibilità e nuovi baricentri

Spostare il baricentro decisionale, storicamente ancorato all’asse Milano-Torino, non è solo una questione di equità territoriale, ma di pura sopravvivenza economica. Vedere in Malagò — profilo romano, profondamente radicato nel tessuto della Capitale e manager sportivo con visione globale, anche e soprattutto dello sport — il futuro vertice della FIGC, risponde alla necessità di una governance che conosca le criticità specifiche di piazze lontane dai centri industriali del Nord. Riequilibrare il sistema è il vero motore per la sostenibilità futura: se le grandi realtà del Centro-Sud tornano a essere pilastri stabili della Serie A, ne beneficia l’intero valore del prodotto Italia, rendendolo finalmente competitivo e appetibile sul piano dei diritti TV internazionali.

Giovanni Malagò alla FIGC: il nome caldo per il rinnovamento

Il nome dell’ex numero uno del CONI circola con insistenza da mesi. Mentre il calcio italiano cerca faticosamente una via per la rifondazione dopo le delusioni della Nazionale e le crisi finanziarie dei club, Malagò rappresenta il profilo dell’imprenditore-sportivo che piace a De Laurentiis. Il “metodo Malagò“, basato sulla mediazione e sulla visione manageriale e dello sport a 360°, viene visto come l’antidoto allo stallo attuale. Tuttavia, resta il nodo delle riforme: basterà un cambio al vertice per ridurre le distanze tra le big del Nord e le realtà emergenti del Centro-Sud?