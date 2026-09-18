Roma-Inter sfida tra capolista: Malen come Totti, mentre in casa la Roma non batte l’Inter dal 2016

Roma e Inter arrivano al primo scontro diretto della stagione come le uniche due squadre ancora a punteggio pieno in Serie A: 12 punti dopo quattro giornate. Si gioca domani sabato 19 settembre alle 18 allo stadio Olimpico, quinta giornata. È presto per parlare di scudetto, ma in palio c’è già il primo posto solitario. La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta con l’attaccante più in forma del campionato, Donyell Malen, e con una serie negativa da interrompere. In casa, in Serie A, i giallorossi non battono l’Inter dal 2 ottobre 2016. L’Inter di Cristian Chivu arriva da campione d’Italia in carica, con il ventunesimo scudetto vinto nella scorsa stagione.

Malen, sei gol in quattro giornate come Totti nel 2001-02

Il sesto gol è arrivato lunedì a Torino: Malen ha sbloccato la partita al 40′ su assist di Paulo Dybala, e Niccolò Pisilli ha chiuso il 2-0 al 92′.

Con quella rete Malen è diventato il terzo giocatore nella storia della Roma a superare i cinque gol nelle prime quattro giornate di Serie A. Ha raggiunto Francesco Totti, che ne segnò sei nel 2001-02. Davanti resta solo Pedro Manfredini, arrivato a sette nel 1960-61. Malen è arrivato dall’Aston Villa nel mercato di gennaio e da allora ha segnato 20 gol in 22 partite di campionato con la Roma. Molti portano la firma di Dybala, primo nella classifica degli assist della Serie A con quattro passaggi vincenti. Alla prima giornata, nel 4-0 alla Fiorentina, tutti e tre i gol della tripletta di Malen erano nati da un pallone dell’argentino.

Inter, il 5-3 all’Udinese e la serie aperta all’Olimpico

L’Inter ha tenuto il passo della Roma con una rimonta. A San Siro contro l’Udinese era sotto 0-2, è arrivata al 2-2 prima dell’intervallo con Carlos Augusto e Nicolò Barella, poi ha vinto 5-3 con i gol di Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.

Lautaro Martinez è rimasto in panchina per tutta la partita. All’Olimpico i nerazzurri si trovano bene da quasi dieci anni. Dal 2-1 giallorosso dell’ottobre 2016, con Luciano Spalletti in panchina, si sono giocate nove partite di Serie A tra le due squadre a Roma: sei vittorie dell’Inter e tre pareggi. Per Gasperini, ex allenatore nerazzurro, l’Inter è un avversario complicato anche a livello personale: in carriera l’ha affrontata 36 volte, con 5 vittorie, 9 pareggi e 22 sconfitte.

Roma-Inter apre il sabato di Serie A

Il risultato dell’Olimpico sarà già noto quando, alle 20.45, la Lazio di Gennaro Gattuso scenderà in campo a Venezia. Chi vince sabato alle 18 resterà da solo in testa. Con un pareggio, Roma e Inter resterebbero appaiate al primo posto. Alla quinta giornata nessuna partita decide un campionato. Questa però dice quanto sia cresciuta la Roma di Gasperini, e lo misura contro la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto, con gli stessi punti in classifica. Si comincia sabato alle 18: da una parte il miglior marcatore del campionato, dall’altra l’Inter che in casa della Roma non perde in Serie A dal 2016.