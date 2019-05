Allenatore Juventus, Pierpaolo Marino conferma le indiscrezioni di CalcioWeb su Klopp: “Arriverà un allenatore straniero”

Anche Pierpaolo Marino, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del futuro allenatore della Juventus, confermando le indiscrezioni di CalcioWeb sul nome di Klopp. Quello del manager tedesco è il nome che la nostra redazione, dopo aver raccolto delle informazioni da fonti certe, sta portando avanti da oltre dieci giorni. Un nome che i media snobbano ma che potrebbe essere il perfetto sostituto di Massimiliano Allegri. Klopp continuerebbe sulla linea tracciata dal tecnico di Livorno con il solito obiettivo: vincere la Champions League che manca ai bianconeri dal 1996. Inoltre, la dirigenza avrebbe dato disponibilità a spendere sul mercato, magari sacrificando qualche pedina che tornerebbe meno utile nel 4-3-3 di Klopp, per portare alla Juventus due-tre giocatori che possano far fare il salto di qualità alla squadra.

Klopp ha fatto sapere di seguire e apprezzare la Serie A e, anche se non ci sono stati ancora contatti diretti con la Juventus, non ha escluso un suo futuro in Italia. L’intenzione della Juventus è quella di aspettare la finale di Champions tra Tottenham e Liverpool di sabato per poi affondare il colpo. All’inizio della prossima settimana i bianconeri sferreranno l’attacco decisivo per portare Klopp sulla panchina della Juventus.

Piano piano nei giorni scorsi sono cadute molte delle ipotesi circolate all’inizio: i vari Mihajlovic, Simone Inzaghi, Conte, Sarri, Guardiola non rientrano più nella cerchia degli allenatori seguiti dalla Juventus, chi per un motivo chi per un altro. D’altronde, l’obiettivo della Juventus è uno solo, quella coppa diventata un’ossessione. E per vincerla, i bianconeri hanno intenzione di affidare la guida tecnica ad un allenatore esperto in campo internazionale e che negli ultimi anni abbia dimostrato di poter ottenere quel risultato. Klopp rientra nei parametri ed è uno dei migliori allenatori in circolazione, se non il migliore.

A confermare le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi da CalcioWeb è stato ieri Luciano Moggi con le sue parole a margine della prima edizione del premio “Inside the sport”. Oggi, arriva un’ ulteriore spinta al nome di Klopp come prossimo allenatore della Juventus. Le parole che avvalorano la nostra tesi sono affidate stavolta a Pierpaolo Marino, ex dg dell’Atalanta che, nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, ha parlato (tra le altre cose) anche del futuro allenatore della Juventus: “Nuovo allenatore della Juventus? Vado controcorrente: per me non sarà un allenatore italiano, ma uno straniero abituato a vincere”. Insomma, la pista Klopp si fa sempre più battuta anche dagli addetti ai lavori. Non resta che aspettare la prossima settimana quando, a bocce ferme, la Juventus farà le sue valutazioni e vedremo se le nostre indiscrezioni saranno confermate o meno.