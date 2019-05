Il calcio e la sostenibilità ambientale: ecco il club più “green” al mondo

Calcio e sostenibilità ambientale possono coesistere? Risposta affermativa, decisamente affermativa. Andatelo a chiedere al Forest Green Rovers, la squadra di calcio più “green” al mondo, il primo club a essere certificato a “emissioni zero” dalle Nazioni Unite.

Questa squadra, con sede nel Gloucestershire e militante nella League Two, la quarta divisione del campionato inglese, già da tempo rispetta diversi criteri di sostenibilità: sfrutta esclusivamente energia rinnovabile, offre un’alimentazione vegana ai propri giocatori, al suo staff e ai tifosi e gioca su un campo con manto erboso organico. Come riconoscimento del lavoro svolto dal club per ridurre il proprio impatto sull’ambiente, nel 2018 le Nazioni Unite hanno certificato i Forest Green Rovers prima squadra di calcio al mondo ‘a emissioni zero’ e il club da allora ha aderito a Climate Neutral Now, iniziativa della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Ad aprile 2019, il presidente del club, Dale Vince, è stato insignito di un ruolo ufficiale all’Onu e ha recentemente lanciato l’iniziativa Sports for Climate Action. “In qualità di squadra più green e sostenibile al mondo, ci impegniamo a combinare calcio e consapevolezza ambientale come nessun’altra squadra di calcio al mondo fa“, sottolinea Henry Staelens, Chief Executive Officer dei Forest Green Rovers.

Oggi Candriam ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con la squadra che prevede sia la pubblicità a bordo campo che l’organizzazione di eventi per i clienti presso il club. “Siamo sempre alla ricerca di organizzazioni che siano leader nel rispetto dell’ambiente, della società e nella promozione dello sviluppo sostenibile. Candriam è orgogliosa di collaborare con Forest Green Rovers e vuole sostenerne lo sviluppo diventando il suo primo partner non britannico – commenta Naïm Abou-Jaoudé, Ceo di Candriam e presidente di New York Life Investments International – Siamo davvero impressionati dal successo del club, che rappresenta un esempio per le squadre più grandi. Questa sponsorizzazione è l’espressione della nostra strategia volta a sostenere iniziative sostenibili che possono avere un impatto genuino a livello comune“.