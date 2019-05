Cessione Fiorentina, Luca Cordero di Monzemelo: “adesso è importante guardare avanti…”

“La vendita della Fiorentina? Credetemi, non ne so assolutamente niente e quindi non si puo’ dare un’opinione sul nulla. Dico solo ai tifosi fiorentini che nella vita, come nello sport, e’ molto importante guardare avanti ma anche sapere da dove si partiva. Quando la famiglia Della Valle entro’, la Fiorentina era veramente ai minimi termini. Dall’esterno capisco che i tifosi possano essere delusi, e’ stato un anno che ha avuto dell’incredibile, una squadra che a gennaio era ai limiti dell’Europa, e tre mesi dopo, non tre anni dopo, ai limiti della retrocessione. La delusione dei tifosi immagino che sia anche la delusione della societa’ pero’ attenzione a quel che ha fatto la famiglia Della Valle”. Sono le dichiarazioni di Luca Cordero di Monzemelo ospite ai microfoni di ‘Radio Bruno’. “Non so che decisione abbiano maturato. Però se oggi io fossi il proprietario di una squadra di calcio, in cui ho investito molto denaro e ho messo la faccia e mi sentissi insultato continuamente mi chiederei chi me lo fa fare. Ma non so quale siano le loro decisioni”.