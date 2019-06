Morte Reyes, Canizares scatena il caos: “non merita di essere ricordato” [FOTO]

Morte Reyes – Tutto il mondo del calcio è sconvolto per la morte del calciatore Reyes, sono arrivati tanti messaggi per la famiglia ma anche uno controcorrente. In particolar modo ha creato il caos il pensiero di Santiago Canizares, ex portiere del Valencia attraverso un messaggio su Twitter. “L’eccesso di velocità è un atteggiamento biasimevole – ha scritto Canizares – Nell’incidente ci sono state anche altre vittime oltre a chi guidava. Reyes non merita di essere omaggiato come se fosse un eroe, ma questo non significa che non mi rammarico per quanto successo e non prego per le loro anime”. Poi un altro post: “leggo opinioni di ogni tipo e le rispetto tutte, eccezionalmente oggi anche quelle accompagnate da insulti. Intendo solo condannare l’insensibilità e invitare tutti a riflettere su quanti errori facciamo. Penso sia perfettamente compatibile con il dolore”.

Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES 💯 (@santicanizares) 1 giugno 2019