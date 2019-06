Le notizie del giorno – Arresto di Platini, il Milan vicino all’esclusione dall’Europa League, Balotelli verso il ritorno in Serie A

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone.

ARRESTO PLATINI – Mondo del calcio sotto shock nelle ultime ore, l’ex presidente della Uefa Platini è stato fermato dalla polizia francese per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar. La notizia è stata riportata dal sito francese Mediapart. Lasciò l’incarico di presidente nel 2015 perché accusato di avere illecitamente percepito 2 milioni di franchi svizzeri nel (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

MILAN VERSO ESCLUSIONE DALL’EUROPA LEAGUE – Sono ore caldissime in casa Milan, non solo la questione allenatore e calciomercato ma quella ancora più importante legata al fair play finanziario, nelle ultime ore novità molto importante che riguardano altri club del massimo campionato. Nel dettaglio gli avvocati del club rossonero sono a Nyon con l’obiettivo di essere condannati subito, pena (APPROFONDIMENTO E SCENARI FUTURI)

BALOTELLI TORNA IN SERIE A – Mario Balotelli prepara il grande ritorno nel campionato di Serie A. Le ultime stagioni in Francia sono state positive per SuperMario, tra Nizza e Marsiglia l’attaccante ha dimostrato di meritare un’altra chance nel massimo torneo italiano, Balotelli ha ancora tanto da dare al nostro calcio, può essere considerato ancora uno degli attaccanti italiani più forti in circolazione, sembra aver raggiunto anche la giusta maturità e dal punto di vista fisico si trova nella migliore condizione possibile. Ecco perchè il ritorno in Serie A è sempre più probabile, l’ex Inter e Milan può veramente fare la differenza e soprattutto in una squadra di medio-bassa classifica (LA SQUADRA INTERESSATA E I DETTAGLI DA LIMARE)