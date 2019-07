Calciomercato, le notizie del giorno – Nuovi acquisti per Atalanta e Verona, ritorno di fiamma per la Roma

CALCIOMERCATO – Si è conclusa un’altra giornata di trattative in Italia e all’estero. Tante le indiscrezioni, i rumors e le ufficialità in questo 12 luglio. Le notizie più importanti di oggi.

NOMI PER ATALANTA, VERONA E ROMA – Ultime ore di calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto di avere raggiunto un accordo per la cessione, a titolo definitivo, al Flamengo, Gerson Santos Da Silva. Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Rangers Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Filip Helander a titolo definitivo”. Colpo di mercato in casa Atalanta, è fatta Ruslan Malinovskyi, accordo raggiunto (LE ALTRE TRATTATIVE)

SOSTITUTI DI GIANLUCA MANCINI – La Roma è ad un passo da Gianluca Mancini. L’affare si chiuderà per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. L’Atalanta non aspetta ed ha iniziato a guardarsi intorno per cercare l’erede del difensore centrale. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Dea ha individuato due profili che potrebbero fare al proprio caso. Il primo, per il quale (I DUE NOMI PER L’ATALANTA)