Il Manchester United è pronto a lanciare l'assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per sostituire Paul Pogba, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Lo riferisce in prima pagina il quotidiano spagnolo AS. Il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe individuato nel centrocampista serbo l'erede ideale del francese. Lo United sarebbe pronto a mettere sul tavolo un'offerta per la Lazio superiore al 75 milioni di euro per convincere la Lazio. Nei giorni scorsi, il presidente Lotito non ha fatto mistero che Milinkovic possa partire. Le alternative a Milinkovic per il Manchester United restano Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona e Christian Eriksen del Tottenham.

L'ultima stagione nel campionato di Serie A ha aperto gli occhi al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato all'ultimo respiro ed il rischio retrocessione è stato altissimo. Il numero uno del club rossoblu ha imparato la lezione e fino al momento è stato uno dei principali protagonisti del calciomercato, sono arrivati calciatori molto importanti per la categoria, in particolar modo Zapata e Barreca rappresentano innesti di spessore come non va sottovalutata la conferma del difensore Romero nonostante la cessione alla Juventus. Il Genoa si è scatenato anche nelle ultime ore chiudendo altre trattative per un 11 sempre più competitivo.

Il Genoa è letteralmente scatenato, il club rossoblu sta costruendo una squadra veramente importante per la categoria ed adesso ha messo nel mirino anche Borja Valero dell'Inter, il centrocampo è già competitivo così ma si cerca un colpo di grande spessore e sicuramente l'ex Fiorentina rappresenta il calciatore ideale. Contatti nelle ultime ore con l'agente ed un problema può essere rappresentato dall'ingaggio dell'interista.

Il Lecce continua la ricerca ad un attaccante, tentativo per Babacar ma il Sassuolo ha chiuso per il momento la porta, innesto per la Spal, proprio dai neroverdi arriva Federico Di Francesco.