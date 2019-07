Calciomercato, le ultime trattative: le due squadre di Genova sono scatenate, Juve e Milan lavorano in uscita

Ultime ore caldissime di calciomercato, importanti trattative per quanto riguarda il campionato di Serie A. Il Genoa è letteralmente scatenato, il club rossoblu sta costruendo una squadra veramente importante per la categoria ed adesso ha messo nel mirino anche Borja Valero dell’Inter, il centrocampo è già competitivo così ma si cerca un colpo di grande spessore e sicuramente l’ex Fiorentina rappresenta il calciatore ideale. Contatti nelle ultime ore con l’agente ed un problema può essere rappresentato dall’ingaggio dell’interista.

Attivissima anche l’altra squadra di Genova, la Sampdoria, come riporta Gianluca Di Marzio tre calciatori al centro delle trattative, si tratta di Gaston Ramirez, Cristian Pavon e Agustìn Almendra, per i primi due si lavora ad uno scambio di prestiti, per il secondo invece si cerca l’accordo per il titolo definitivo. Il Milan continua a lavorare in uscita, il Wolves insiste per Cutrone. La Juventus ha bisogno di fare cassa, continuano i colloqui con l’Everton per l’addio dell’attaccante Kean.