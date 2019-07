Le notizie del giorno – Le reazioni social al ritorno di Marchisio, morta calciatrice, Serie A stile Premier

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone.

REAZIONI SOCIAL MARCHISIO – Ritorno alla Juve? In questi tempi va di moda. Dopo quello di Bonucci della scorsa estate e quello ormai prossimo di Buffon, secondo TuttoSport anche Marchisio – che ha rescisso con lo Zenit – potrebbe vestire nuovamente la maglia bianconera. Pure in questo caso i social si dividono, tra chi vorrebbe ancora il 'principino' in bianconero e chi pensa non serva più alla causa. "Marchisio lo riprendo subitissimo, non deve giocare, mi basta vederlo con la divisa ufficiale" scrivono i più sentimentali.

MORTA CALCIATRICE SVIZZERA – Tutto il mondo del calcio femminile sotto shock, nelle ultime ore è stato individuato a 204 metri di profondità nel lago di Como il corpo senza vita di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni che era scomparso dopo essersi tuffata per un bagno.

NOVITA' SUL CALENDARIO DI SERIE A – Siamo nel vivo del calciomercato ma cresce sempre di più l'attesa per l'inizio del nuovo campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante. La corsa scudetto sarà tutta da vivere con Inter e Napoli che sono attivissime sul mercato e hanno intenzione di ridurre il gap dalla Juventus, per il resto sarà bagarre per Champions, Europa League e salvezza e nel frattempo sono al vaglio novità per quanto riguarda la prossima stagione. Nel dettaglio la stagione in Serie A prenderà il via nel weekend tra il 24 ed il 25 agosto per concludersi il 24 maggio, non ci sarà il boxing day (l'esperimento non ha entusiasmato in termini di numeri per quanto riguarda anche le presenze allo stadio). Le grandi squadre avrebbero preferito un inizio ed una fine del campionato anticipata per allineasi alle altre leghe e per l'Europeo del 2020. Previsti tre turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 22 aprile mentre ci si fermerà 4 volte per gli impegni della Nazionale: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo mentre è da ufficializzare ancora la Supercoppa Italiana