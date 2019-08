Calciomercato, le notizie di oggi: il nuovo 11 della Sampdoria, attaccante Verona, le trattative in B e C

IL NUOVO 11 DELLA SAMPDORIA – Inizio shock in casa Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha dovuto fare i conti con una sconfitta pesantissima all’esordio in campionato, 0-3 davanti al pubblico amico contro la Lazio che hanno fatto emergere evidenti lacune in tutti i ruoli del campo. La squadra si prepara per la seconda giornata, la trasferta contro il Sassuolo, nel frattempo la dirigenza si muove sul calciomercato e sta per piazzare un doppio innesto per l’attacco. Il primo nome è quello dell’ex Atalanta Emiliano Rigoni, accordo raggiunto con lo Zenit ed arrivo in Italia (L’ALTRO NOME E IL NUOVO SCHIERAMENTO)

ATTACCANTE PER IL VERONA – Ultime trattative di calciomercato in Serie A, si sta per concludere la finestra estiva. Il Bologna ha annunciato di avere ceduto l’attaccante Cesar Falletti al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per il riscatto. Vicino l’attaccante per il Verona, si tratta del calciatore del Chievo Stepinski (LE ALTRE TRATTATIVE IN SERIE A)

LE TRATTATIVE IN B E C – Ultimi giorni di calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto su tutte le trattative de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ancora protagonista la Cremonese, la cessione di Montalto in prestito al Venezia apre all’arrivo dell’attaccante Ceravolo, si sta per completare dunque un reparto avanzato di tutto rispetto. Per il centrocampo testa a testa tra Gustafson e Valzania, colpo del Livorno che ha (TUTTI GLI AFFARI)