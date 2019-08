Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: Cremonese ancora protagonista, Crotone grandi firme

Ultimi giorni di calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto su tutte le trattative de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ancora protagonista la Cremonese, la cessione di Montalto in prestito al Venezia apre all’arrivo dell’attaccante Ceravolo, si sta per completare dunque un reparto avanzato di tutto rispetto. Per il centrocampo testa a testa tra Gustafson e Valzania, colpo del Livorno che ha preso Antonino Ragusa in prestito. Il Benevento sta per ingaggiare Basit mentre continua il pressing per D’Orazio del Cosenza, la Juve Stabia ad un passo da Bifulco del Napoli, il Pescara oggi chiude per l’ala dell’Udinese Ingelsson, il Crotone non molla lo svincolato Silvestre, il Cosenza vicino a Buchel, l’Ascoli vuole Leali del Perugia. In C Saraniti firma per il Vicenza, il Bari rescinde con Feola, Mauro Estol firma un biennale con il Bisceglie.