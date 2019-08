Catania, in campo per il Memorial “Marco Salmeri”: triangolare a Milazzo

Il Calcio Catania parteciperà alla quinta edizione del memorial “Marco Salmeri”, in programma a Milazzo mercoledì 7 agosto nello stadio intitolato alla memoria del calciatore tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2014. I rossazzurri scenderanno in campo alle 18.00 e alle 19.00 per affrontare in due incontri di 45 minuti le due formazioni locali: S.S.D. 1937 Milazzo (Eccellenza) e A.S.D. Milazzo (Promozione). Il Catania, che il 30 dicembre 2015 vinse la prima edizione della manifestazione, ringrazia le società mamertine per l’invito.

5° Memorial “Marco Salmeri”

Società partecipanti: Calcio Catania – S.S.D. 1937 Milazzo – A.S.D. Milazzo

Programma:

Gara 1 – Ore 17.00 – S.S.D. 1937 Milazzo – A.S.D. Milazzo

Gara 2 – Ore 18.00 – Catania-Perdente Gara 1

Gara 3 – Ore 19.00 – Catania-Vincente Gara 1

Estratto del regolamento: Il triangolare si svolgerà con la disputa di tre tempi da 45’.

Alla squadra che otterrà il successo nei 45’ andranno tre punti, 0 alla squadra perdente, un punto alle due formazioni in caso di parità; in quest’ultima eventualità verranno effettuati i calci di rigore per determinare la squadra vincente, che otterrà un punto in più.

Al termine delle gare, in caso di parità di punti conquistati tra due formazioni al 1° posto in classifica, il Trofeo sarà assegnato alla compagine che avrà vinto lo scontro diretto; se la parità riguarderà le tre squadre, si prenderà in considerazione la differenza reti e, in caso di ulteriore parità, il maggior numero di reti segnate.