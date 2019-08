Milan, Giampaolo alla vigilia: “Ho un’idea, ma serve tempo”. Scelti i convocati

C’è curiosità per il nuovo Milan di Giampaolo. Allenatore alla prima vera esperienza in una big e tanti calciatori giovani tra i nuovi arrivati. Buone cose sono state fatte vedere nella tournée americana, un po’ meno nelle ultime amichevoli. Ma adesso c’è il campionato. Si gioca domani a Udine, queste le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa.

“La cosa che mi rende sereno è che i giocatori mi seguono. Per me essere qui è un sogno: è una grande chance per me, ma lo è anche per i calciatori. Io ho una visione, una idea dove bisogna andare. Ma ho bisogno di tempo per affinare un modello di gioco e le sincronie con i calciatori, che portiamo avanti anche di fronte alle difficoltà. Domani il Milan deve essere competitivo, aldilà dei miei step di lavoro. Le partite si giocano anche sulla voglia di vincere. Domani gioca chi sta meglio, di alcuni non conosco nemmeno la condizione come per Bennacer. Magari lui potrebbe giocare uno spezzone, ma domani vado con chi mi da più garanzie. Ci sarà tempo per inserire tutti gli altri, perchè dobbiamo portarli nel progetto e romperò le scatole alla squadra per questo“.

“Su Suso ho espresso un parere tecnico e mi limito a quello, poi il calcio non è solo questo. Avevo qualche dubbio che potesse giocare lì (come trequartista, ndr), ma il calciatore mi ha dato grande disponibilità e gli ho visto anche fare cose egregie. I giocatori forti possono giocare ovunque, sono felice che resti ma il mercato ancora non è chiuso e può succedere di tutto. Sono contento dei giocatori che ho e della disponibilità che mi danno. Non sono preoccupato. Piatek ha caratteristiche particolari, è un giocatore di profondità più che di palleggio e giocare con uno al fianco può togliere le attenzioni che può subire. Sta accusando di più la fatica, penso debba fare un percorso naturale. Non è riuscito a far gol, ma le occasioni le ha avute“.

“Per la Champions ci sono tante squadre, Milan compreso. Prima le forze in campo erano più delineate, ma ultimamente i valori si sono assottigliati. Il Milan deve concorrere per quell’obiettivo per storta e blasone. Per me è una grande chance, ne ho passate tante e darò tutto me stesso. Faremo in modo con i calciatori di creare un clima positivo intorno alla squadra“.

“Correa? Non lo conosco, non so. Non sto dietro al mercato, perché se no si entra in un tritacarne. Andre Silva? Ad oggi è un giocatore del Milan, è condizionato dalle voci di mercato ma io ci conto. Poi si vedrà, non so cosa accadrà. Ma confido molto nella serietà professionale di ogni calciatore”

Questa la lista dei convocati.

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, André Silva, Suso.