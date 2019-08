“Tutti noi del Chelsea mandiamo i nostri migliori auguri a Maurizio Sarri, che è in cura per una polmonite. Guarisci presto, Maurizio”. Con queste parole su Twitter il Chelsea rivolge gli auguri di pronta guarigione al neo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ex proprio dei Blues, costretto ai box da una polmonite.