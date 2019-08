Si alza il sipario sulla nuova Serie A. Iniziano bene Juventus, Napoli e Inter, tutte favorite su Sisal Matchpoint

L’attesa è finita, manca ormai pochissimo al fischio d’inizio della nuova Serie A e saranno i campioni d’Italia della Juventus a tenere a battesimo la nuova stagione. Anche quest’anno, i bianconeri si presentano come la squadra da battere, nonostante la rivoluzione in panchina con l’arrivo di Maurizio Sarri. La prima della Juventus è la trasferta al Tardini contro un Parma che punta a ripetere la buona stagione passata ma l’inizio è tutto in salita. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, comincerà con una vittoria il nuovo campionato della Juventus, nettamente favorita a 1.33. Il successo del Parma è a ben 10 volte la posta, il pareggio si gioca a 5.00. Sicuri anche gli scommettitori, il 95% ha puntato sull’esordio vincente dei bianconeri. L’uomo più pericoloso della Juve è sempre Cristiano Ronaldo: potrebbe essere il suo il primo gol di questo campionato, CR7 è offerto primo marcatore a 4.00. Si sale a 4.20 per la sua doppietta nel match, mentre la rete in entrambi i tempi è a 7.50. Nel Parma il pericolo numero 1 è Gervinho che, l’anno scorso, tra andata e ritorno segnò 3 gol ai bianconeri: la sua rete in questo match è a 5.00.

La prima giornata poi, propone subito una sfida interessantissima, quella al Franchi tra Fiorentina e Napoli. A Firenze c’è grande entusiasmo con la nuova proprietà e dopo l’arrivo di nomi come Ribery e Boateng. Il Napoli, dopo il secondo posto ottenuto nelle ultime due stagioni, anche quest’anno si propone come anti Juventus e punta dunque a partire subito con il piede giusto. Il pronostico è con gli azzurri, avanti a 1.80, la vittoria della viola è a 4.50, il segno X a 3.60. Anche gli scommettitori si schierano con gli uomini di Ancelotti, l’82% ha puntato sul segno 2 nel match. Occhi puntati su Chiesa, confermato dopo un lungo tira e molla estivo, il suo gol alla prima vale 4.00 mentre un suo assist per la rete di Boateng è proposto a 20.00. Nel Napoli potrebbero essere protagonisti i “soliti” Insigne o Mertens, ma attenzione al nuovo innesto Manolas: la sua rete di testa è a 12.00.

Impegni sulla carta in discesa per Inter e Milan, rispettivamente con la neo promossa Lecce e con l’Udinese. I nerazzurri, con Conte in panchina, puntano in alto e la vittoria alla prima sembra scontata, a un rasoterra 1.22, per l’impresa dei pugliesi si sale a 14.00. Grandi aspettative su Romelu Lukaku, il grande acquisto del mercato firmato Marotta e Ausilio, che potrebbe presentarsi subito al meglio ai suoi nuovi tifosi: la sua doppietta è a 4.20. Bene anche il nuovo Milan di Giampaolo, a 2.00 contro il 3.75 dell’Udinese e il 3.50 del pareggio. Tutto facile anche per l’Atalanta, ormai grande realtà del campionato: i nerazzurri esordiscono con la Spal e sono favoritissimi a 1.80, a 4.75 il successo dei ferraresi. La prima giornata è anche quella dell’asse Roma – Genova, con i giallorossi di Fonseca che ospitano il Genoa e la Lazio in trasferta con la Sampdoria. La Roma, tra addii eccellenti come De Rossi e Manolas ma conferme importanti come Dzeko, secondo i bookmaker inizierà la nuova stagione con una vittoria, a 1.48, si arriva fino a 8.00 per il blitz genoano, il pareggio vale 4.00. Più incerto l’esito di Sampdoria – Lazio, i biancocelesti conducono a 2.15, i blucerchiati inseguono a poca distanza, a 3.50. Da non perdere la sfida del gol tra due “veterani” come Quagliarella e Immobile: il biancoceleste è favorito a 3.50, a 4.00 il doriano.