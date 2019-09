Atalanta-Fiorentina, cori razzisti a Dalbert: gara sospesa per 3′

Si sta giocando Atalanta-Fiorentina. Viola avanti grazie al gol di Chiesa. Episodio deprecabile successo intorno al 30′. Dalla curva bergamasca si sono levati cori razzisti indirizzati al terzino della Fiorentina Dalbert. Il giocatore, giustamente infastidito, ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Orsato, asserendo che fosse la seconda volta che si verificava l’episodio. Il direttore di gara ha, come da prassi, demandato l’incarico di far fare un annuncio allo speaker dello stadio all’ufficiale di Lega presente a bordo campo. Interruzione di quasi quattro minuti, poi si è tornato a giocare. Un altra vergognosa macchia per il nostro calcio.