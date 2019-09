Notizie del giorno – Calciomercato Juve, tutto deciso. Le ultime su cessione Samp, Ventura ‘snobba’ l’Italia

CALCIOMERCATO JUVE, TUTTO DECISO – Scoppia il caso Mandzukic in casa Juventus, è rottura tra il croato ed il club bianconero. Il calciatore non è stato inserito nell’elenco dei giocatori che domani saranno a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, a questo punto la cessione può essere anche immediata, interesse di club del Qatar ed a questo punto Mandzukic potrebbe cambiare idea ed accettare. La Juventus ha inoltre comunicato a due calciatori l’addio a gennaio, si tratta del portiere Perin e dell’attaccante Pjaca. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE ULTIME SU CESSIONE SAMP – Manca veramente poco per il passaggio di proprietà e per la definitiva fumata bianca ma alcuni pezzi del puzzle devono ancora incastrarsi. Anche negli ultimi giorni sono andati in scena alcuni incontri, c’è ancora distanza tra la domanda del presidente Ferrero e l’offerta presentata dal gruppo guidato da Gianluca Vialli. Manca l’accordo ed in questo caso potrebbe entrare in gioco Edoardo Garrone, chiamato ad intervenire per colmare la distanza tra le parti. E nel frattempo arriva un altro importante indizio, l’ex attaccante della Sampdoria avrebbe infatti dato incarico ad un suo amico genovese di visionare alcune case nel Levante, segno che ormai la trattativa può considerarsi ormai agli sgoccioli. La Sampdoria non può più aspettare sia per una questione ambientale che di risultati sportivi. (L’ARTICOLO COMPLETO)

VENTURA ‘SNOBBA’ L’ITALIA – “Non ho avuto la possibilità di guardare le due ultime gare anche perché erano due partite non particolarmente difficili. Si è voluto enfatizzare ma la qualificazione per l’Europeo è fuor di dubbio anche perché abbiamo avuto un buon sorteggio. Non ha senso parlare di queste due partite. Ha senso, invece, parlare di ciò che è stato seminato”. E’ l’ex ct dell’Italia Gian Piero Ventura che parla. Frasi a nostro avviso deliranti, le sue. Ventura forse si è dimenticato di essere stato eliminato allo spareggio dalla Svezia, squadra tutto tranne che irresistibile… (L’ARTICOLO COMPLETO)