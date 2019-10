Stadio San Siro, il sindaco Sala: “inaspettato il parere della Soprintendenza”

In casa Inter e Milan tiene banco la questione dello stadio del futuro, nelle ultime ore la Soprintendenza alle Belle Arti di Milano ha inviato un parere al Comune per chiedere di valutare ipotesi alternative alla demolizione di San Siro. “Bisogna rifletterci perche’ il parere e’ arrivato ieri sera e secondo me anche in modo un po’ inaspettato – ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – Io personalmente non avevo sentore di questa presa di posizione, dico solo un punto di principio: e’ veramente molto difficile immaginare due strutture, una nuova e quella vecchia, una vicina all’altra. Delle due l’una, e’ un altro elemento di riflessione e bisognera’ ragionarci nei prossimi giorni”. Non rappresenta però un punto finale sul fatto che non si abbatterà San Siro. “No. Bisogna capire, e’ una lettera che va anche un po’ interpretata e c’e’ da capire come si puo’ lavorare rispetto a questo tipo di vincolo. Bisogna ragionarci, c’e’ ancora ampio margine”. In ogni caso, secondo Sala, nell’ipotesi di non abbattere San Siro, anche se le squadre decideranno di realizzare un nuovo stadio, e di utilizzarlo ad esempio solo per i concerti o eventi “il problema vero e’ l’utilizzo, perche’ da tutte le nostre valutazioni e’ molto costoso poi riempirlo. Chi fa lo stadio lo fa per gestire il calcio e a quel punto i concerti d’estate se li vuole prendere – ha concluso -. Quindi alla fine rischiamo di andare verso un sistema competitivo che non farebbe bene alla citta'”.