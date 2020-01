Calciomercato, le notizie di oggi – Ritorno al Milan, rivoluzione Genoa: asse Napoli-Verona, difensore Atalanta

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

Ritorno al Milan – Clamorosa indiscrezione direttamente dalla voce di Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero. In caso di partenza di Piatek il Milan andrebbe su Petagna per dare un’alternativa a Ibrahimovic. Si lavora anche in uscita. Ricardo Rodriguez ad un passo dal Fenerbahce per 10 milioni.

Rivoluzione al Genoa – Solita rivoluzione di gennaio per il Grifone. A centrocampo piace Kurtic della Spal, su cui è forte anche l’interesse del Parma, mentre per la difesa interessa Bonifazi del Torino. Occhi puntati anche sull’esterno sinistro dell’Inter Dimarco. Trattativa avanzata con il Milan per Borini, che arriverebbe in prestito fino a fine stagione nonostante il contratto in scadenza a giugno. L’alternativa è Roger Martinez, attaccante colombiano ’94 del Club America, che ha offerte allettanti dalla MLS.

Asse Napoli-Verona – Il Napoli lavora per tre giocatori del Verona, sorpresa positiva di questa prima parte di stagione. Promessi sposi azzurri Rrahmani e Amrabat per una cifra vicina ai 35 milioni. Affare che si chiuderà a giugno. Si prova invece a portare subito in Campania Kumbulla.

Difensore per l’Atalanta – L’Atalanta è alla ricerca di un difensore. Il nuovo centrale prenderà il posto del partente Kjaer. Si valutano i nomi di Simakan dello Strasburgo, classe 2000 che piace molto, ma ha una valutazione elevata. Si ragiona anche su Filip Benkovic del Leicester, classe 97, croato. Le piste italiane portano a Bonifazi, del Torino (richiesto anche da Spal e Parma) e Caldara dal Milan (per lui sarebbe un ritorno).

