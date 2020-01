Le notizie del giorno – Finita l’agonia di un calciatore: malore stronca un portiere, caos al Napoli

Le notizie del giorno – Una notizia che mai avremmo voluto scrivere ma che purtroppo ci tocca fare. La storia che negli ultimi giorni ha commosso il mondo del calcio e non solo, come prevedibile, ha conosciuto un tragico finale. Nella notte si è infatti spento Giovanni Custodero, portiere di calcio a 5 di 27 anni, affetto da sarcoma osseo, che nei giorni scorsi aveva deciso di affidarsi ad un post su Facebook per dire basta, prendendo la decisione di farsi sedare. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

C’è anche la scomparsa di Antonio Capuozzo, uno dei giocatori italiani più conosciuti nel panorama del calcio a 5. Campione d’Italia con il Pescara nella stagione 2015 ed ex giocatore della Nazionale, è morto a Montesilvano (Pescara) per un probabile malore, a due passi dalla sua auto, non lontano dall’abitazione dove viveva. Il corpo senza vita dell’ex portiere della formazione abruzzese è stato trovato alle 4 da un passante che ha allertato Polizia e 118. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La giornata di campionato ha regalato emozioni con il diciannovesimo turno del campionto di Serie A, Napoli beffato nel finale contro la Lazio con il gol di Immobile su grave errore del portiere Ospina. Il cambio di allenatore con l’arrivo di Gattuso al posto di Ancelotti non ha portato gli effetti sperati, anzi la situazione è peggiorata. Nel frattempo scoppia un caso. Lozano è entrato al 91′ e sembra essere ai margini del progetto di Gattuso. Il giornalista napoletano de ‘La Repubblica’ Marco Azzi nel rispondere alle domande di un tifoso azzurro ha così scritto in merito alle difficoltà del Napoli: “Perché non parliamo invece di Callejon? Ti piace giocare in 10 per tutta la gara? Lozano è stato emarginato”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).