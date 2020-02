L’annuncio di As: “Sergio Ramos lascia il Real Madrid, futuro in Italia”

Sergio Ramos continua a dimostrarsi come uno dei migliori difensori in circolazione. Il futuro del calciatore è ancora tutto da scrivere, sono arrivate novità importanti provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riporta As lo spagnolo avrebbe chiesto al Real Madrid il rinnovo di contratto per due stagioni, fino al 2023. Al momento però i Blancos non hanno dato una risposta definitiva e la situazione sembra fredda. Non è da escludere quindi l’addio, già a partire dalla prossima stagione. La decisione di temporeggiare non è di certo andata giù a Sergio Ramos che avrebbe già iniziato a guardarsi altrove. E l’Italia sogna il grande colpo. In particolar modo la squadra con maggiore margine di trattativa è la Juventus, il contratto è in scadenza nel 2021 ed i bianconeri sono in grado di accontentare le parti. La trattativa ovviamente non è entrata nel vivo, ma già le prossime settimane potrebbe essere calde.