Branchini: “Vi svelo perché Allegri ha lasciato la Juve. A Guardiola piace l’Italia. Douglas Costa poteva andare”

Vicepresidente dell’EFAA oltre che agente ed intermediario, Giovanni Branchini ha parlato a TMW Radio, all’interno del programma ‘Stadio Aperto’, affrontando numerosi argomenti. Ne raccogliamo qui alcuni.

“Perché Allegri ha lasciato la Juve? Diverse visioni del momento. Ha chiarito che c’era questa percezione differente e a quel punto la società ha deciso che fosse opportuno cambiare guida. C’era disaccordo su certe interpretazioni e questo ha suggerito ai dirigenti di intraprendere una strada diversa”.

“Il possibile arrivo di Guardiola la scorsa estate? Non c’è mai stato nulla. Guardiola resterà al City in ogni caso, se lascerà il club inglese lo farà solo al termine del suo contratto o perché il Manchester opterà per un ridimensionamento. Se l’Italia potrebbe piacergli? Certo, ci ha giocato e ha tanti amici. Non mi sento di escluderla come possibilità, ma oggi è totalmente coinvolto nel progetto City”.

“Douglas Costa e la Juve? C’è stato un momento in cui il Bayern ha pensato al ritorno, ma non si è concretizzato in un approccio o un tentativo. E’ un pensiero durato poco. Nessun calciatore riesce a raggiungere il top senza continuità. Se hai infortuni che stoppano il raggiungimento della forma migliore diventa difficile per tutti. Questa è stata una costante penalizzante per lui e per la Juve, perché è un giocatore che potenzialmente può vincere le partite da solo. Se può partire? Non so, vediamo come procederà la stagione”.