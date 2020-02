Calciomercato, voci sullo scambio Inter-Real Madrid. Cessione in casa Juve, le ultime su Chiesa

La stagione è entrata nella fase decisiva ma nel frattempo i club del campionato di Serie A si muovono sul fronte calciomercato con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi in vista del futuro. Ecco tutte le trattative che riguardano i club del massimo torneo italiano.

FIORENTINA – “L’incontro con Chiesa per il nuovo contratto? Ci stiamo avvicinando a questo appuntamento, non posso dire adesso se sono ottimista o no, di certo il rapporto con Federico e’ diventato di grande complicita’ e condivisione. Ci vedremo presto, appena i risultati ce lo permetteranno”. Sono le dichiarazioni di Daniele Prade‘ a margine della presentazione oggi allo stadio del centrocampista Alfred Duncan. “Chiesa si sta rendendo conto delle prospettive di questo club – ha continuato il ds della Fiorentina -. Anche il mercato che abbiamo fatto a gennaio ha lanciato segnali importanti sia ai giocatori che abbiamo in squadra che a quelli che ci sono fuori. Ora pero’ pensiamo a risalire in classifica e al riguardo l’arrivo di Duncan sara’ di grande aiuto”.

JUVENTUS – “Il calcio inglese e’ completamente diverso. Loro non hanno tutte le nostre menate tattiche. L’inserimento non e’ semplice, in piu’ viene da un infortunio grave. La sensazione e’ che sia in crescita a livello fisico e di convinzione. E’ un giocatore da tenere in considerazione”. Sono le dichiarazioni i in conferenza stampa dal tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, su Aaron Ramsey. Secondo il “Mirror”, le big di Premier seguono con interesse il trequartista della Juve, a partire dall’Arsenal per finire a Manchester United, Liverpool e Chelsea.

CHELSEA – Hakim Ziyech si prepara a lasciare l’Ajax al termine della stagione. Ad annunciarlo il club olandese con un comunicato sul proprio sito ufficiale. L’attaccante marocchino, 26 anni, si trasferirà al Chelsea per 40 milioni di euro più 4 di bonus.

SERIE B – La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante bulgaro classe ‘86 Valeri Bojinov.

INTER – Luka Modric da una parte, Milan Skriniar dall’altra. Secondo quanto riportato dal Daily Star, tra Real Madrid e Inter sarebbero in corso trattative per lo scambio.