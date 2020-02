Giallo Milan, scintille Pioli-Musacchio: il difensore rimane negli spogliatoi all’intervallo

Scintille in casa Milan. I rossoneri hanno battuto il Torino nel monday night di San Siro. A decidere il match una rete di Ante Rebic poco prima della mezz’ora. A far discutere è però un episodio riguardante Pioli e Musacchio. Dopo l’infortunio occorso a Kjaer a ridosso dell’intervallo, infatti, l’allenatore rossonero avrebbe chiesto al difensore di scaldarsi per prendere il suo posto, ricevendo un no come risposta a causa di un fastidio al polpaccio. Il tecnico, infastidito, ha poi mandato in campo il giovane Gabbia. Ma soprattutto, a far pensare, è l’assenza dello stesso Musacchio al rientro in campo dopo l’intervallo. Il calciatore, infatti, sarebbe rimasto negli spogliatoi.

Sulla questione, a fine gara, è intervenuto Pioli: “Musacchio? Aveva dolore al polpaccio e non ho potuto inserirlo. Non c’è alcun caso”, ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky.