Gol Piatek, il polacco segna la prima rete con l’Herta Berlino e c’è un po’ di rossonero…[VIDEO]

Alla seconda gara con la maglia dell’Herta Berlino Krzysztof Piatek trova il gol. Ironia della sorte con una maglia rossonera, cosa che ultimamente gli succedeva di rado al Milan. Il polacco ha segnato in Coppa di Germania (DFB Pokal) contro lo Schalke 04, stesso avversario dell’esordio in Bundesliga. Piatek è andato in rete al 39° del primo tempo per il raddoppio della squadra della capitale tedesca. Per esultare ovviamente ha messo in scena il famoso “pum pum pum” da pistolero come faceva in Serie A. In basso il VIDEO.