Infortunio Lewandowski, i tempi di recupero: a rischio i quarti di finale di Champions!

INFORTUNIO LEWANDOWKI – Il Bayern Monaco ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, netto successo sul campo del Chelsea. Un grande protagonista continua a confermarsi l’attaccante Robert Lewandowski, il polacco si conferma uno dei migliori bomber in circolazione. Tegola nelle ultime ore, il calciatore si è fermato per infortunio, come riporta il sito del club tedesco ha riportato una frattura tra la tibia e la rotula del ginocchio. I tempi di recupero sono previsti in 4 settimane, sono a rischio i quarti di finale. Anche in caso di recupero la condizione fisica non sarebbe comunque al meglio.