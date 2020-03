“Agnelli è una mente mediocre, vuole uccidere la Champions per i conti disastrati della Juve”, l’attacco degli inglesi

Durissimo attacco dall’Inghilterra alla persona di Andrea Agnelli, numero uno della Juventus e dell’Eca. Sono state proprio le sue parole della scorsa settimana, in riferimento all’Atalanta e al suo ‘peso’ europeo rispetto alla Roma, ad aver mandato su tutte le furie la stampa inglese.

Così come riporta TuttoSport, tra coloro che non hanno avuto mezze misure verso il presidente bianconero c’è Martin Samuel, tra i decani del giornalismo britannico: “Ha avuto la fortuna – ha detto – di essere nato in una delle grandi dinastie calcistiche e adesso vuole ‘distruggere’ la Champions. La sua stupidità e la sua avarizia ucciderebbero uno sport che non appartiene a figli di papà che hanno ereditato tutto, ma alle classi lavoratrici di tutta Europa. E’ una mente mediocre che vuole mettere le mani sulla Champions perché i conti della Juve sono disastrati dalla sua gestione”.

Dello stesso avviso Oliver Kay, giornalista dell’Athletic: “Lo sapevi che l’Ajax lo scorso anno è stata la prima semifinalista di uno dei campionati al di fuori delle cinque grandi dal 2005 ad oggi? E come ricompensa? Hanno dovuto vendere i pezzi migliori?”