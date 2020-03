“Andare a salutare la squadra che va in trasferta è una coglionata”, durissimo attacco verso i tifosi

Se i tifosi non rispettano le indicazioni arrivate dall’alto per proteggere la salute della gente allora ci si chiede: che senso ha continuare a giocare a calcio in Italia? Una nutrita rappresentanza della Curva Nord dell’Inter, incurante delle norme per evitare la diffusione del Coronavirus, si è recata ad Appiano Gentile, dove ha esibito striscioni e intonato diversi cori per far sentire in maniera concreta il supporto alla squadra in partenza per la trasferta di Torino contro la Juventus, in programma domani sera alle 20,45. Un gesto inconsulto, poco intelligente, definitelo come volete, una mancanza grave in un periodo difficile per tutto il Paese e ancor di più per la Lombardia, la Regione più colpita dal virus. Giovanni Capuano ha voluto esprimere tutto il suo dissenso con un tweet molto forte, rivolto non solo agli interisti ma a tutti i tifosi. In basso il messaggio del giornalista.

Andare in centinaia a salutare la squadra che parte per la trasferta non è un atto d’amore. È una coglionata. Chiunque domani andrà fuori da stadi e hotel per sostenere la sua squadra non farà un atto d’amore. Farà una coglionata#coronvirusitalia #COVID19 — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 7, 2020